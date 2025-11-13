تصدر روبينو جونيور، نجل النجم البرازيلي السابق روبينيو، عناوين الصحف بفضل تألقه السريع مع فريق سانتوس، حيث بدأ اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا يثبت نفسه كخيار هجومي رئيسي للفريق.

ابن روبينيو يلفت أنظار الدوري الإسباني

وكشف موقع جلوبو أن نادي إسبانيول الإسباني، الذي يحتل حاليًا المركز السادس في الدوري الإسباني، تواصل مؤخرًا مع وكيل أعمال اللاعب ووالدته، لتقييم الشروط المالية المحتملة لانتقاله قبل تقديم عرض رسمي.

ويعرف روبينو جونيور بسرعته على الأطراف وقدرته على اللعب كخيار هجومي متنوع، وشارك بالفعل في آخر ثلاث مباريات لسانتوس سواء كأساسي أو كبديل.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو"، فإن النادي البرازيلي يفضل الاحتفاظ باللاعب حتى نهاية الموسم، لمساعدتهم على تجنب الهبوط، قبل التفكير في أي انتقال محتمل.

وينظر إلى روبينو جونيور كقائد مستقبلي للفريق، يمتلك قدرة على التأثير داخل الملعب وبين الجماهير.

يذكر أن والده، روبينو، يقضي حاليًا فترة عقوبة في السجن، ما يجعل متابعة مسيرة ابنه في كرة القدم محط اهتمام الجماهير والإعلام.