"مكاسب ضخمة".. بيريز يرسم خطة تحويل ريال مدريد إلى شركة مساهمة

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:16 م 13/11/2025
بيريز

فلورنتينو بيريز

فجرت تقارير إسبانية، مفاجأة قوبة، حول ظهور مقترح يقضي بإعادة تنظيم لنادي ريال مدريد، بحيث يتحول إلى شركة مساهمة، ذات طابع اقتصادي.

ويجهز فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مقترحًا إلى أعضاء النادي في 23 نوفمبر، بحيث يتم السماح بدخول مستثمر بنسبة تتراوح بين 5% و10% من رأس مال الهيكل الإداري الجديد.

أما النسبة المتبقية (90-95%)، فسيتم توزيعها على حوالي 100,000 عضو بأسهم متساوية، بحيث لا يحق لكل عضو امتلاك أكثر من سهم واحد.

علاوة على ذلك، لا يمكن نقل النسبة المحددة من الأسهم إلا إلى أعضاء آخرين، أو أعضاء جدد يستوفون الشروط المحددة، الهدف هو الحفاظ على نظام الحوكمة الحالي.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلاً عن "إل باييس"، إلى تحديد فلورنتينو بيريز، المبادئ العامة في الجمعية العمومية السابقة، حيث أكد ضرورة ضمان بقاء سيطرة الأعضاء على النادي.

ويتطلب الإجراء الرسمي أولًا عقد جمعية عمومية استثنائية، للموافقة على إجراء استفتاء، وتتطلب الموافقة أغلبية مطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، أي أكثر من 50 ألف صوت.

وسيكون على أي مستثمر تقديم قرابة مليار يورو مقابل حصة 10%، حيث يتطلع بيريز إلى استغلال تلك الميزانية الضخمة في إبرام صفقات عالمية، تنعش الفريق الأول.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني فلورنتينو بيريز

