يستعيد فريق برشلونة بقيادة هانسي فليك، العديد من لاعبيه المصابين عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، التي جاءت كفرصة مثالية من أجل إعادة ترتيب الأوراق بعد أسابيع مليئة بالإصابات والتحديات.

برشلونة سيواجه أتلتيك بلباو، عقب فترة التوقف الدولي، السبت المقبل الموافق 22 من نوفمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

عودة إصابات برشلونة

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن فليك يرى هذه الفترة بمثابة "إعادة ضبط" للفريق، خاصة مع حصول اللاعبين على راحة قصيرة بينما يواصل المصابون تدريباتهم في المدينة الرياضية.

حيث سطلت "سبورت" الضوء على أبرز العائدين المنتظرين بعد التوقف، وهم: رافينيا، جوان جارسيا، وربما بيدري، وكل منهم يمثل عنصرًا مهمًا في تشكيل فليك.

حيث عانى رافينيا من إصابة عضلية وتجددت قبل الكلاسيكو، ويقترب من العودة الكاملة، وقد يشارك أمام أتلتيك بلباو أو تشيلسي، بينما الحارس جوان جارسيا، فهو خضع لجراحة في الغضروف، وعاد للتدريبات الجماعية ويتوقع أن يكون أساسيًا في المباراة المقبلة.

ثم أشارت "سبورت" إلى أن بيدري، المصاب في العضلة الخلفية أمام ريال مدريد، أظهر تحسنًا أسرع من المتوقع وقد يظهر لبضع دقائق قريبًا.

من جانب آخر، يواصل تير شتيجن التأهيل تمهيدًا للعودة في ديسمبر، بينما يمتد غياب جافي حتى فبراير المقبل، لذا تتوقع الصحيفة الكتالونية أن يعتمد فليك في مواجهة أتلتيك بلباو على ثلاثي وسط مكوّن من كاسادو، أولمو، وفيرمين لتعويض غياب دي يونج وبيدري.