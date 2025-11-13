أظهرت تقارير صحفية حديثة أن أندية دوري روشن السعودي أعادت تجديد اهتمامها بالتعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ليفاندوفسكي يثير اهتمام الدوري السعودي مجددًا

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو بأن الأندية السعودية تدرس الدخول في مفاوضات جديدة مع المهاجم المخضرم، بعد محاولات سابقة من الهلال والنصر لم تكلل بالنجاح.

ويأتي ذلك في ظل عدم وجود أي تقدم رسمي من إدارة برشلونة بشأن تمديد عقده، الذي يمتد حتى يونيو 2026، ما فتح الباب أمام عروض من أندية أوروبية وتركية، بالإضافة إلى الأندية السعودية.

ويعتبر النصر الأقرب للحصول على خدمات ليفاندوفسكي، نظرًا لإمكاناته المالية الكبيرة ورغبته في تعزيز هجوم الفريق بلاعب عالمي قادر على قيادة الفريق في البطولات المحلية والقارية.

وأوضح المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا، خلال تواجده مع منتخب بولندا، أنه "ليس في عجلة من أمره لتجديد عقده مع برشلونة"، مشيرًا إلى أنه يريد تقييم حالته البدنية والعقلية في نهاية الموسم قبل اتخاذ أي قرار.

النجم البولندي على رادار فنربخشة وميلان

وعلى صعيد آخر، يعد فنربخشة التركي وميلان الإيطالي وجهتين محتملتين للاعب في حال قرر مغادرة برشلونة، وسط اهتمام أوروبي وتركي حذر، حيث يدرس فنربخشة تقديم عرض لمدة عام ونصف للمهاجم، يمتد من يناير الحالي حتى يونيو 2027، مع مراعاة استقرار الفريق وعدم التأثير على خططه الحالية.

يذكر أن ليفاندوفسكي واصل تألقه مع برشلونة هذا الموسم، حيث سجل هاتريك ضد سيلتا فيغو (4-2) في آخر مباريات الدوري الإسباني، ما يعزز فرص استمراره مع النادي الكتالوني إذا قرر البقاء.

وكان وكيله، بيني زاهافي، قد كشف في الصيف الماضي أن عروضًا سعودية بلغت قيمتها الإجمالية 100 مليون يورو لكنها لم تقنع اللاعب بالرحيل.