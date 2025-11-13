تعرض لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، لاعتداء خطير، على هامش حفل إطلاق كتابه الجديد، في مدينة مدريد، مساء اليوم الخميس.

وأثار لويس روبياليس جدلاً واسعًا، بعدما قام بتقبيل اللاعبة جيني هيرموسو، خلال مراسم تتويج منتخب إسبانيا للسيدات بكأس العالم 2023.

ورغم تأكيد روبياليس أن القبلة كانت "عفوية ومتفق عليها"، نافيًا ممارسته أي ضغوط على لاعبة المنتخب الإسباني، فقد تعرض للتوقيف من منصبه.

لويس روباليس يتعرض للاعتداء

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "أوكي دياريو" الإسبانية، فقط اقتحم رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، القاعة التي كانت تستضيف حفل تقديم كتاب "قتل روبياليس".

وبصيحة "لا تقلقوا! لا يوجد شيء!"، قام الشخص المعتدي بإلقاء بيضتين تجاه روبياليس، أصابت إحداهما ظهره.

💥 AGREDEN A RUBIALES en la PRESENTACIÓN de su LIBRO.



🥚 Le han LANZADO HUEVOS mientras presentaba 'Matar a Rubiales'.



📹 vía EFE pic.twitter.com/xyaRvG1z67 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 13, 2025

وأشعل الاعتداء رد فعل غاضبًا من روبياليس، الذي حاول اللحاق بالرجل، مما اضطر الحضور للتدخل والسيطرة عليه.

ووصلت الشرطة إلى القاعة، حيث قام أربعة عناصر بإخراج المعتدي، بينما كان روبياليس وعدد من الجمهور يحاولون الانقضاض عليه.

وبلا شك، يعتبر هذا الحادث ضمن سلسلة من الأحداث المثيرة للجدل، والتي رافقت ظهور روبياليس، عبر وسائل الإعلام، بعد رحيله عن رئاسة الاتحاد.