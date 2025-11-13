المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

0 0
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

0 0
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

1 0
21:45
البرتغال

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

0 0
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

1 1
18:00
العراق

العراق

مباريات ودية - منتخبات
إيران

إيران

0 0
(5 - 4)
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 1
18:00
الجابون

الجابون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

روبياليس يتعرض لاعتداء مفاجئ أثناء تقديم كتابه في مدريد (فيديو)

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

09:40 م 13/11/2025
روبياليس

لويس روبياليس

تعرض لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، لاعتداء خطير، على هامش حفل إطلاق كتابه الجديد، في مدينة مدريد، مساء اليوم الخميس.

وأثار لويس روبياليس جدلاً واسعًا، بعدما قام بتقبيل اللاعبة جيني هيرموسو، خلال مراسم تتويج منتخب إسبانيا للسيدات بكأس العالم 2023.

ورغم تأكيد روبياليس أن القبلة كانت "عفوية ومتفق عليها"، نافيًا ممارسته أي ضغوط على لاعبة المنتخب الإسباني، فقد تعرض للتوقيف من منصبه.

لويس روباليس يتعرض للاعتداء

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "أوكي دياريو" الإسبانية، فقط اقتحم رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، القاعة التي كانت تستضيف حفل تقديم كتاب "قتل روبياليس".

وبصيحة "لا تقلقوا! لا يوجد شيء!"، قام الشخص المعتدي بإلقاء بيضتين تجاه روبياليس، أصابت إحداهما ظهره.

وأشعل الاعتداء رد فعل غاضبًا من روبياليس، الذي حاول اللحاق بالرجل، مما اضطر الحضور للتدخل والسيطرة عليه.

ووصلت الشرطة إلى القاعة، حيث قام أربعة عناصر بإخراج المعتدي، بينما كان روبياليس وعدد من الجمهور يحاولون الانقضاض عليه.

وبلا شك، يعتبر هذا الحادث ضمن سلسلة من الأحداث المثيرة للجدل، والتي رافقت ظهور روبياليس، عبر وسائل الإعلام، بعد رحيله عن رئاسة الاتحاد.

الدوري الإسباني الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
إيرلندا

إيرلندا

1 0
البرتغال

البرتغال

34

سيطرة واستحواذ من جانب منتخب البرتغال على مجريات اللقاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg