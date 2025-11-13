المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

0 0
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

0 0
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

1 0
21:45
البرتغال

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

0 0
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

1 1
18:00
العراق

العراق

مباريات ودية - منتخبات
إيران

إيران

0 0
(5 - 4)
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 1
18:00
الجابون

الجابون

لأجل دقائق لعب أكثر.. رتوش أخيرة تفصل إعارة إندريك إلى ليون في يناير

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:11 م 13/11/2025
إندريك

البرازيلي إندريك لاعب ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد يقترب من إتمام صفقة إعارة لاعبه الشاب إندريك إلى نادي أوليمبيك ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

إندريك، البالغ من العمر 19 عامًا، لم يشارك سوى 14 دقيقة فقط هذا الموسم تحت قيادة تشابي ألونسو، ما جعله هدفًا لعدة أندية أوروبية تبحث عن ضمه مؤقتًا.

إعارة إندريك

وذكرت شبكة "بي بي سي" أن الاتفاق على إعارة إندريك حتى نهاية الموسم بات قريبًا جدًا الصيغة النهائية، مما يمنحه فرصة للمشاركة بشكل أكبر مع ليون.

اللاعب البرازيلي وصل إلى مدريد قادمًا من نادي بالميراس في صيف 2024، وسجل في موسمه الأول 7 أهداف لريال مدريد، ما أكسبه شهرة واسعة رغم قلة مشاركاته هذا الموسم.

أضافت الشبكة أن إندريك مستقر في إسبانيا، لكنه يدرك أن الإعارة ستكون حاسمة للحصول على دقائق لعب أكثر، وهو ما يسعى إليه لاستعادة مكانه في صفوف منتخب البرازيل قبل كأس العالم الصيف المقبل.

ويملك إندريك 14 مشاركة دولية مع المنتخب، لكنه فقد مكانه بسبب دوره المحدود مع ريال مدريد، وهو ما يسعى لتغييره بالانتقال إلى ليون مؤقتًا.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد ليون إندريك الانتقالات الشتوية

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
إيرلندا

إيرلندا

1 0
البرتغال

البرتغال

34

سيطرة واستحواذ من جانب منتخب البرتغال على مجريات اللقاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
