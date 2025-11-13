كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد يقترب من إتمام صفقة إعارة لاعبه الشاب إندريك إلى نادي أوليمبيك ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

إندريك، البالغ من العمر 19 عامًا، لم يشارك سوى 14 دقيقة فقط هذا الموسم تحت قيادة تشابي ألونسو، ما جعله هدفًا لعدة أندية أوروبية تبحث عن ضمه مؤقتًا.

إعارة إندريك

وذكرت شبكة "بي بي سي" أن الاتفاق على إعارة إندريك حتى نهاية الموسم بات قريبًا جدًا الصيغة النهائية، مما يمنحه فرصة للمشاركة بشكل أكبر مع ليون.

اللاعب البرازيلي وصل إلى مدريد قادمًا من نادي بالميراس في صيف 2024، وسجل في موسمه الأول 7 أهداف لريال مدريد، ما أكسبه شهرة واسعة رغم قلة مشاركاته هذا الموسم.

أضافت الشبكة أن إندريك مستقر في إسبانيا، لكنه يدرك أن الإعارة ستكون حاسمة للحصول على دقائق لعب أكثر، وهو ما يسعى إليه لاستعادة مكانه في صفوف منتخب البرازيل قبل كأس العالم الصيف المقبل.

ويملك إندريك 14 مشاركة دولية مع المنتخب، لكنه فقد مكانه بسبب دوره المحدود مع ريال مدريد، وهو ما يسعى لتغييره بالانتقال إلى ليون مؤقتًا.