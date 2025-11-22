برشلونة يجهز مفاجأة تاريخية لتكريم ميسي

فجر خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، مفاجأة قوية من أجل تكريم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة النادي، من أجل تكريمه على مسيرته الرائعة مع النادي.

وحرص ميسي على زيارة ملعب "كامب نو" بعد الانتهاء من تجديده في الفترة الماضية رسميًا، وهو الأمر الذي نال تفاعلاً كبيرًا من جانب عشاق برشلونة.

وساهم الأرجنتيني المخضرم في تحقيق العديد من الألقاب لصالح النادي الكتالوني، على مدار مسيرته التي بدأت عام 2004 وحتى رحيله في 2021، عقب نهاية عقده.

رئيس برشلونة يكرم ميسي

وصرح لابورتا لوسائل إعلام إسبانية، مساء اليوم، أن ميسي يستحق تمثالاً بالفعل؛ بسبب ما قدمه للنادي من إنجازات وصناعته تاريخا كبيرا مع الفريق.

وأضاف رئيس نادي برشلونة: "الجميع يرغب في وجود تمثال للنجم ليونيل ميسي في ملعب "كامب نو" وهو ما تعمل عليه الإدارة حالياً".

وتابع لابورتا: "عندما ننتهي من تصميم التمثال سنتحدث مع عائلة ميسي إذا رغبوا في المشاركة بهذا المشروع، وسنعرض التصميم عليه للحصول على موافقته".

ويلعب ميسي ضمن صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي، الذي انضم إليه في صيف 2023 عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسم البرغوث الأرجنتيني تجديد عقده لمدة عامين مقبلين مع إنتر ميامي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات الفردية والجماعية، برفقة برشلونة ثم باريس سان جيرمان.