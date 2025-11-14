صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي

انفراجة في تشيلسي

عاد الفرسي ديساسي للمشاركة في تدريبات تشيلسي تحت قيادة الإيطالي إنزو ماريسكا، بعد ابتعاده خلال الفترة الماضية.

ويعد ذلك بمثابة خروج ديساسي من قائمة منبوذي ماريسكا في تشيلسي، وسط شائعات برحيله في انتقالات يناير.

هدف ساكا

سجل بوكايو ساكا هدفا في انتصار منتخب إنجلترا على حساب منتخب صربيا ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم.

وسجل بوكايو سجل هدفا في ثنائية إنجلترا التي قادته للفوز على صربيا، لتحافظ الأسود الثلاثة على سجل الانتصارات.

ميرور

أزمة مانشستر يونايتد

أصبح مانشستر يونايتد مهددًا بخسارة مبلغ يقارب 150 مليون جنيه إسترليني، بسبب عدم تجديد عقود بعض لاعبيه.

وتنتهي عقود هاري ماجواير وكاسيميرو بنهاية الموسم الحالي، لكن يمكن تدارك الأمر خلال انتقالات الشتاء.

الصحافة الإسبانية

ماركا

موعد عودة رافينيا

يواصل البرازيلي رافينيا جناح برشلونة تعافيه بشكل جيد من إصابته في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى، لكنه لا يزال لا يتدرب مع الفريق.

ومن المتوقع أن ينضم رافينيا للتدريبات الجماعية مع برشلونة في الأسبوع المقبل وتحديدًا بين يومي الثلاثاء والأربعاء.

تمثال لميسي

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن ليونيل ميسي يجب أن يكون له تمثال في ملعب كامب نو الجديد.

وقال لابورتا: "أنا متأكد من أن ميسي سيعود إلى برشلونة بعد انتهاء مسيرته الاحترافية في إنتر ميامي، لا أعرف ما سيفعله، لكنه يعلم أن أبواب برشلونة مفتوحة دائمًا، ميسي يستحق أجمل تكريم في العالم، يجب أن يكون له تمثال في كامب نو".

موندو ديبورتيفو

مشكلة كامافينجا

غاب لاعب خط الوسط الفرنسي إدوارد كامافينجا عن مباراة أوكرانيا في تصفيات كأس العالم، كما يحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة الأحد المقبلة ضد أذربيجان.

ولم يشارك كامافينجا (23 عامًا) في مباراة أمس بين فرنسا وأوكرانيا، وكان هذا متوقعًا بالفعل بعد غيابه عن عدة حصص تدريبية بسبب مشاكل عضلية.

وتتزايد الشكوك حول لاعب الوسط حول مشاركته أمام ضد أذربيجان.

وقد يعود كامافينجا إلى مدريد في وقت مبكر لمحاولة استعادة لياقته البدنية للمباراة المقبلة في الدوري الإسباني.

الصحافة الألمانية

بيلد

بايرن ميونخ يتمسك ببقاء أوباميكانو

تمسك نادي بايرن ميونخ ببقاء مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وذلك بطلب من المدرب فينسنت كومباني.

وأعرب مسؤولي بايرن ميونخ عن تفاؤلهم، بإقناع أوباميكانو بتمديد عقده، بينما أكد اللاعب الفرنسي أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيمدد عقده أم لا.

وأبدى بايرن ميونخ استعداده لمنح أوباميكانو راتبًا يتراوح بين 18 إلى 20 مليون يورو سنويًا مع المكافآت.

سكاي سبورتس

مانشستر يونايتد يتحرك لضم أديمي

أبدى نادي مانشستر يونايتد اهتمامه بضم كريم أديمي جناح بوروسيا دورتموند، حيث حرص مسؤولو الشياطين الحمر على التواصل مع وكيله خورخي مينديز.

ويعمل بوروسيا دورتموند حاليًا على تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في يونيو 2027، لكن المفاوضات ما زالت متعثرة، خصوصًا بشأن إدراج شرط جزائي في العقد الجديد.

ويرى مانشستر يونايتد في أديمي خيارًا مثاليًا لتعويض غياب مايسون ماونت والإعداد لاحتمالية رحيل راشفورد وسانشو.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

تأهل فرنسا للمونديال

حسم منتخب فرنسا التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 وذلك بعدما حقق الفوز على أوكرانيا بنتيجة 4-0 ضمن مباريات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات.

وسجل رباعية فرنسا كلا من: "كيليان مبابي "هدفين"، مايكل أوليسي، وهوجو إيكيتيكي، في المباراة التي دارت أحداثها على ملعب "حديقة الأمراء".

رقم تاريخي لمبابي

سجل كيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا، هدفين في مباراة المنتخب الفرنسي ضد أوكرانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووصل مبابي إلى 400 هدف في مسيرته مع الأندية والمنتخب الفرنسي بهذه الثنائية.

الصحافة الإيطالية

سكاي سبورت إيطاليا

نابولي يبحث عن بديل أنجيسا

يواصل نادي نابولي البحث عن بديل مناسب للاعب الكاميروني أندريه فرانك زامبو أنجيسا، بعد أن تأكدت إصابته القوية وابتعاده عن الملاعب لمدة شهرين، وفقًا لما أعلنه النادي في بيان رسمي اليوم.

حدد نادي نابولي ثلاثة أسماء رئيسية على راداره لتعويض غياب أنجيسا خلال الفترة المقبلة، وهم آرثر عطا نجم أودينيزي، و كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد الشاب، و مورتن فريندروب لاعب وسط جنوة.

توتوسبورت

أتشيربي يغادر إنتر

تلوح في الأفق نهاية مشوار فرانشيسكو أتشيربي مع نادي إنتر ميلان، بعدما تراجعت مكانته داخل الفريق بشكل واضح في الأسابيع الأخيرة، ليبدأ المدافع المخضرم التفكير في مستقبله مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.

يفكر أتشيربي حاليًا في دراسة العروض التي قد تصله خلال الميركاتو الشتوي المقبل، خاصة أن إدارة إنتر لن تقف في طريقه إذا تلقى عرضًا مناسبًا، ما يجعل رحيله في الصيف القادم أمرًا شبه محسوم.