يتابع نادي برشلونة عدد من المهاجمين من الوقت الحالي، للاستقرار على بديل البولندي روبرت ليفاندوفسكي حال الاستقرار على رحيله في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة يواصل العمل منذ أشهر للبحث عن بديل روبرت ليفاندوفسكي، الذي سيكون على أعتاب الـ38 عامًا.

بديل روبرت ليفاندوفسكي

برشلونة يفكر في عدم استمراره، بالنظر إلى راتبه الكبير وإصاباته العضلية، تلك الأسباب التي دفعت الإدارة للنظر في خيارات هجومية جديدة.

أضافت أنه رغم ذلك تظل أولوية ليفاندوفسكي هي التجديد مع برشلونة، بينما الأخير يراقب السوق ويفاضل بين 4 مهاجمين لخلافة اللاعب البولندي.

حيث أشارت "سبورت" إلى أن برشلونة يتابع النادي حاليًا الخيارات البديلة المحتملة، أبرزهم جوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد، هاري كين لاعب بايرن ميونخ، والذي يشبه ليفاندوفسكي في الخبرة الدولية والقدرة التهديفية.

بالإضافة إلى خيار منخفض التكلفة من فياريال، وهو الكاميروني إيتا إيونج، وأخيرًا الغيني سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند، الذي أثار اهتمام الإدارة بعد أدائه القوي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

برشلونة يسعى لإيجاد مهاجم يجمع بين الأداء الجيد والخبرة، دون التأثير على ميزانية النادي، لذا هو الآن في مرحلة بحث إمكانية التوازن بين الحفاظ على نجمه الحالي وتجهيز الفريق لمستقبل هجومي واعد.