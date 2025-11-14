المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

0 0
15:00
مصر

مصر

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

0 1
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

ليس كين فقط.. سبورت: برشلونة يراقب 4 مهاجمين لضم بديل ليفاندوفسكي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:03 م 14/11/2025
احتفال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة

روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة

يتابع نادي برشلونة عدد من المهاجمين من الوقت الحالي، للاستقرار على بديل البولندي روبرت ليفاندوفسكي حال الاستقرار على رحيله في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة يواصل العمل منذ أشهر للبحث عن بديل روبرت ليفاندوفسكي، الذي سيكون على أعتاب الـ38 عامًا.

بديل روبرت ليفاندوفسكي

برشلونة يفكر في عدم استمراره، بالنظر إلى راتبه الكبير وإصاباته العضلية، تلك الأسباب التي دفعت الإدارة للنظر في خيارات هجومية جديدة.

أضافت أنه رغم ذلك تظل أولوية ليفاندوفسكي هي التجديد مع برشلونة، بينما الأخير يراقب السوق ويفاضل بين 4 مهاجمين لخلافة اللاعب البولندي.

حيث أشارت "سبورت" إلى أن برشلونة يتابع النادي حاليًا الخيارات البديلة المحتملة، أبرزهم جوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد، هاري كين لاعب بايرن ميونخ، والذي يشبه ليفاندوفسكي في الخبرة الدولية والقدرة التهديفية.

بالإضافة إلى خيار منخفض التكلفة من فياريال، وهو الكاميروني إيتا إيونج، وأخيرًا الغيني سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند، الذي أثار اهتمام الإدارة بعد أدائه القوي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

برشلونة يسعى لإيجاد مهاجم يجمع بين الأداء الجيد والخبرة، دون التأثير على ميزانية النادي، لذا هو الآن في مرحلة بحث إمكانية التوازن بين الحفاظ على نجمه الحالي وتجهيز الفريق لمستقبل هجومي واعد.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة روبرت ليفاندوفسكي هاري كين جوليان ألفاريز سيرهو جيراسي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

