تقارير: بشكتاش التركي قدّم عرضًا لضم تير شتيجن في يناير

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:36 م 14/11/2025
مارك أندريه تير شتيجن

تير شتيجن

تلقى الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، عرضًا للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 وأجرى تيرشتيجن عملية جراحية في الظهر في بداية الموسم الجاري، لكن عودته ستكون قبل يناير المقبل.

ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن نادي بشكتاش التركي يُعد وجهة محتملة لـ تير شتيجن في الشتاء المقبل.

وأوضح التقرير، أن نادي بشكتاش أجرى اتصالات مع نادي برشلونة؛ لإمكانية ضم تيرشتيجن على سبيل الإعارة في يناير المقبل.

وكانت شبكة سكاي ألمانيا، كشفت في وقت سابق عن انفتاح تير شتيجن على الرحيل من برشلونة بعد عودته من الإصابة.

ويرغب تير شتيجن في المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 مع ألمانيا، لذلك قد يرى الرحيل فرصة لضمان ذلك الأمر.

وكان هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة، قد أبلغ تير شتيجن في بداية الموسم بأنه سيكون الحارس الثالث في الفريق خلال الموسم الجاري.

وتعاقد برشلونة مع خوان جارسيا من إسبانيول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليكون الحارس الأساسي.ويستمر عقد تير شتيجن مع برشلونة، حتى يونيو 2028، حيث رفض فسخ عقده في بداية الموسم.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة تير شتيجن

