كلام فى الكورة
لامين يامال يحدد موعد عودته إلى منتخب إسبانيا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:25 م 14/11/2025
لامين يامال يحدد موعد عودته إلى منتخب إسبانيا

اتخذ النجم الإسباني الواعد لامين يامال، جناح نادي برشلونة، قرارًا هامًا، بشأن توقيت وتفاصيل العودة إلى صفوف "لاروخا" خلال الفترة المقبلة.

ويفتقد المنتخب الإسباني، خدمات الجناح الواعد لامين يامال، عندما يواجه منتخبي جورجيا وتركيا، في إطار تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتأمل كتيبة "لاروخا" في حسم بطاقة التأهل رسميًا إلى نهائيات البطولة، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قبل الجولة الختامية.

لامين يامال يريد المشاركة في كأس فيناليسيما

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن لامين يامال أخبر إدارة برشلونة أنه يريد لعب نهائي فيناليسيما في مارس القادم، ضد منتخب الأرجنتين، دون جدل ومشاكل مع المنتخب الإسباني.

وأضاف التقرير بأن لامين يشعر بأنه يعيش وسط نزاع بين المنتخب والنادي، دون أنه يكون له أي ذنب فيه، وكل ما يريده هو التعافي في أسرع وقت ممكن واللعب بأعلى مستوى.

وأنهى تقرير "آس" بأن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رافائيل لوزان، مع خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، من أجل إنهاء القضية بشكل حاسم.

وكان برشلونة قد أكد معاناة لامين من آلام خفيفة في منطقة العانة رغم تحسن حالته العامة، مشيرًا إلى أن النادي أوصى بانتظار نتائج الفحص الذي أجراه الطبيب البلجيكي المختص.

وشدد برشلونة على أن الفريق الطبي لم يكن يعلم مسبقًا بأن اللاعب سيخضع لعلاج باستخدام التيار اللاسلكي، إذ جاء هذا الإجراء بناءً على اقتراح من الأطباء البلجيكيين خلال الفحص يوم الاثنين.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة منتخب إسبانيا لامين يامال كأس فيناليسيما

لامين يامال يحدد موعد عودته إلى منتخب إسبانيا

