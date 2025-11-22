قد يعجبك
الإحصائياتجميع الإحصائيات
-
311
-
عدد المباريات120
-
صانع الأهداف
-
هداف البطولة
الفيديوهات المتعلقة
لامين يامال يحدد موعد عودته إلى منتخب إسبانيا
-
رودريجو يشعل المنافسة بين ثلاثي الدوري الإنجليزي14 نوفمبر 2025 05:56 م
-
مانشستر يونايتد يستهدف لاعب وولفرهامبتون14 نوفمبر 2025 05:45 م
-
مصدر بالمنتخب يكشف ليلا كورة.. سبب استبعاد محمد الشناوي أمام أوزبكستان14 نوفمبر 2025 05:22 م
-
بث مباشر يلا كورة.. تحليل تشكيل مصر أمام أوزبكستان في بطولة العين الدولية14 نوفمبر 2025 05:20 م
-
دوري السيدات.. الطيران ينسحب أمام الأهلي بعد استقبال 12 هدفًا14 نوفمبر 2025 05:19 م