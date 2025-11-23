المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رودريجو يشعل المنافسة بين ثلاثي الدوري الإنجليزي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:56 م 14/11/2025
رودريجو

رودريجو جوس

كشفت تقارير صحفية، عن ارتباط النجم البرازيلي رودريجو جوس، جناح ريال مدريد الإسباني، بالانتقال إلى أحد كبار أندية الدوري الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويعاني رودريجو من تهميش واضح خلال الموسم الحالي، تحت قيادة تشابي ألونسو، حيث شارك مرتين فقط كأساسي من بين عشر مباريات لعبها في الدوري الإسباني.

رودريجو على رادار الدوري الإنجليزي

وأظهر ناديي توتنهام هوتسبير وأرسنال، اهتمامهم بالحصول على خدمات رودريجو، الذي قد يرحب بفكرة الرحيل، من أجل ضمان المشاركة بانتظام في المباريات.

وأوضح الصحفي الإنجليزي جرايم بيلي، عبر منصة "إكس" أن أرسنال يراقب وضع رودريجو، ويحاول الحصول على خدماته، على سبيل الإعارة.

وأضاف بيلي: "توتنهام سيحاول ضمه، لكن أرسنال الأقرب لحسم الصفقة، ومع احتمال رحيل مارتينيلي أو تروسارد خلال الصيف المقبل، قد يكون رودريجو الصفقة المثالية للجانرز".

وأكد الصحفي المختص بأخبار الانتقالات، أن الجناح ذي الـ24 عامًا، حال قرر الرحيل عن ريال مدريد، في الصيف المقبل، فإن وجهته ستكون في الدوري الإنجليزي.

علاوة على ذلك فإن مانشستر سيتي، يتواجد ضمن الأندية المهتمة بالحصول على رودريجو، في ظل إعجاب المدرب الإسباني بيب جوارديولا بمردوده الفني.

جوارديولا يرى في رودريجو جناحًا متعدد الاستخدامات، لكن المنافسة القوية بين أندية "بريميرليج" ستجعل سعر لاعب ريال مدريد مرتفعًا للغاية.

وشارك الجناح البرازيلي في 13 مباراة هذا الموسم، بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وقدم تمريرة حاسمة وحيدة، ولم يسجل أي أهداف.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد توتنهام مانشستر سيتي آرسنال رودريجو جوس

