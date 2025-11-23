مفاجأة كبرى.. بيريز يرحل عن ريال مدريد في هذا الموعد

فجرت تقارير صحفية، مفاجأة كبرى، حول موقف فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني، من التنحي عن منصبه، خلال الفترة المقبلة.

وبتولى فلورنتينو بيريز رئاسة الريال في ولايتين، وقد بدأت الثانية منذ عام 2009 وحتى الآن، وقد فرض نفسه ضمن أبرز الرؤساء في تاريخ "اللوس بلانكوس".

بيريز ينوي التنحي عن رئاسة ريال مدريد

بحسب ما ذكره الصحفي الإسباني "بيبي ألفاريز" عبر منصة "إكس" فقد قرر فلورنتينو بيريز التنحي عن منصبه كرئيس لنادي ريال مدريد العام المقبل.

وأشار ألفاريز إلى أن ولاية بيريز الحالية لن تنتهي حتى عام 2028، ولكنه يرغب في رؤية كيان إداري منظم خلفًا له، بغض النظر عما إذا كان الأعضاء يؤيدون الاستفتاء أم لا.

وفي سياق متصل، يخطط فلورنتينو بيريز، للقيام بتغيير جذري؛ حيث ينوي صاحب الـ78 عامًا التخلص من نظام متبع داخل النادي، منذ تأسيسه عام 1902.

وتشير قواعد النادي التاريخية إلى ضرورة أن يكون النادي مملوكًا لأعضائه، فيما يتطلع بيريز لتغيير ذلك، بحيث يستطيع صندوق استثماري امتلاك نسبة من الأسهم.

ويتطلع بيريز إلى تحسين الوضع الاقتصادي للنادي، على غرار باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي، والذين فتحوا الباب أمام نظام امتلاك نسبة من الأسهم.

ماذا قدم ريال مدريد تحت رئاسة بيريز؟

وتولى فلورنتينو بيريز رئاسة النادي الملكي، من 17 يوليو 2000 إلى 27 فبراير 2006، ومن 1 يونيو 2009 إلى الوقت الحاضر.

وخلال فترة ولايته كرئيس للنادي الإسباني حقق الفريق الأول:

7 كأس دوري أبطال أوروبا

7 كأس العالم للأندية

5 كأس السوبر الأوروبي

6 الدوري الاسباني لكرة القدم

3 كأس الملك

7 كأس السوبر الاسباني

3 كأس دوري أبطال أوروبا

وكان ريال مدريد أنفق نحو 500 مليون يورو لتجديد ملعب "سانتياجو برنابيو"، الذي قد يُختار مسرحًا لاستضافة المباراة النهائية في بطولة كأس العالم 2030، المُقررة إقامتها في المغرب وإسبانيا والبرتغال.