كشفت تقارير إعلامية عن تحرك مفاجئ من نادي تشيلسي الإنجليزي، للتعاقد مع البرازيلي إندريك، مهاجم ريال مدريد الشاب.

إندريك (19 عاما) انضم إلى ريال مدريد في صيف 2024 قادما من بالميراس البرازيلي مقابل 47.5 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2030.

وظهرت شكوك مؤخرا حول مستقبل إندريك مع ريال مدريد، خاصة في ظل غيابه عن المباريات منذ بداية الموسم الحالي، إذ أنه شارك حتى الآن كبديل لمدة 11 دقيقة في مباراة واحدة.

ووفقا لتقارير سابقة، فمن المقرر أن يغادر المهاجم البرازيلي ريال مدريد، بعد 18 شهرا من انضمامه، سعيا للحصول على مزيد من الوقت في الملعب، بعدما اتفق ليون على استعارته من ريال مدريد.

لكن بحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فقد برز تشيلسي كخيار صادم لضم إندريك في يناير، حيث استفسر النادي الإنجليزي عن وضعه في يناير.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب البرازيلي بات يدرس خياراته مجددا، بعد تحرك النادي اللندني.

مع ذلك، يبقى الانتقال إلى ليون هو الخيار الأكثر ترجيحا، فالمنافسة على المراكز في "ستامفورد بريدج" تُضعف فرص تشيلسي.