المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
كازاخستان

كازاخستان

- -
16:00
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

- -
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

- -
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

- -
21:45
السويد

السويد

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

- -
18:00
السنغال

السنغال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رغم اقترابه من ليون.. تشيلسي يقوم بتحرك مفاجئ تجاه إندريك

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:54 م 14/11/2025
إندريك

إندريك

كشفت تقارير إعلامية عن تحرك مفاجئ من نادي تشيلسي الإنجليزي، للتعاقد مع البرازيلي إندريك، مهاجم ريال مدريد الشاب.

إندريك (19 عاما) انضم إلى ريال مدريد في صيف 2024 قادما من بالميراس البرازيلي مقابل 47.5 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2030.

وظهرت شكوك مؤخرا حول مستقبل إندريك مع ريال مدريد، خاصة في ظل غيابه عن المباريات منذ بداية الموسم الحالي، إذ أنه شارك حتى الآن كبديل لمدة 11 دقيقة في مباراة واحدة.

ووفقا لتقارير سابقة، فمن المقرر أن يغادر المهاجم البرازيلي ريال مدريد، بعد 18 شهرا من انضمامه، سعيا للحصول على مزيد من الوقت في الملعب، بعدما اتفق ليون على استعارته من ريال مدريد.

لكن بحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فقد برز تشيلسي كخيار صادم لضم إندريك في يناير، حيث استفسر النادي الإنجليزي عن وضعه في يناير.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب البرازيلي بات يدرس خياراته مجددا، بعد تحرك النادي اللندني.

مع ذلك، يبقى الانتقال إلى ليون هو الخيار الأكثر ترجيحا، فالمنافسة على المراكز في "ستامفورد بريدج" تُضعف فرص تشيلسي.

ريال مدريد تشيلسي إندريك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg