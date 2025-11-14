اتفاق وشيك يمهد انتقال ليفاندوفسكي إلى فنربخشة

كشفت تقارير صحفية تركية عن حدوث اجتماع بين ممثلي اللاعب روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، وممثلي نادي فنربخشة التركي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صاحب الـ37 عامًا مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، حيث لا ينوي النادي الكتالوني تجديد عقد النجم البولندي.

وبحسب صحيفة "Haberler" التركية، فإن ممثلي اللاعب ليفاندوفسكي التقوا بمسؤولي فنربخشة لمناقشة إمكانية انتقال اللاعب إلى النادي التركي.

وأضافت الصحيفة أن ليفاندوفسكي إذا قرر مغادرة برشلونة، فإنه يفضل الانتقال إلى نادٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وكان النجم البولندي قد انتقل إلى برشلونة في صيف 2022 قادمًا من بايرن ميونيخ في صفقة مالية قدرت بحوالي 45 مليون يورو.

وخاض ليفاندوفسكي 12 مباراة هذا الموسم في مسابقتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، سجل خلالها سبعة أهداف، جاء جميعها في الدوري الإسباني.

ويمتلك البولندي المخضرم سجلًا حافلًا مع برشلونة، حيث شارك في 159 مباراة، سجل خلالها 108 أهداف وصنع 20 هدفًا.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت ليفاندوفسكي بالانتقال إلى الدوري السعودي، إلا أن اللاعب عبر عن رغبته في البقاء في الدوريات الأوروبية.