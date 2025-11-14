المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
كازاخستان

كازاخستان

- -
16:00
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

- -
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

- -
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

- -
21:45
السويد

السويد

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

- -
18:00
السنغال

السنغال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

اتفاق وشيك يمهد انتقال ليفاندوفسكي إلى فنربخشة

محمد همام

كتب - محمد همام

11:11 م 14/11/2025
ليفاندوفيسكي - برشلونة وديبورتيفو ألافيس

روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية تركية عن حدوث اجتماع بين ممثلي اللاعب روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، وممثلي نادي فنربخشة التركي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صاحب الـ37 عامًا مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، حيث لا ينوي النادي الكتالوني تجديد عقد النجم البولندي.

وبحسب صحيفة "Haberler" التركية، فإن ممثلي اللاعب ليفاندوفسكي التقوا بمسؤولي فنربخشة لمناقشة إمكانية انتقال اللاعب إلى النادي التركي.

وأضافت الصحيفة أن ليفاندوفسكي إذا قرر مغادرة برشلونة، فإنه يفضل الانتقال إلى نادٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وكان النجم البولندي قد انتقل إلى برشلونة في صيف 2022 قادمًا من بايرن ميونيخ في صفقة مالية قدرت بحوالي 45 مليون يورو.

وخاض ليفاندوفسكي 12 مباراة هذا الموسم في مسابقتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، سجل خلالها سبعة أهداف، جاء جميعها في الدوري الإسباني.

ويمتلك البولندي المخضرم سجلًا حافلًا مع برشلونة، حيث شارك في 159 مباراة، سجل خلالها 108 أهداف وصنع 20 هدفًا.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت ليفاندوفسكي بالانتقال إلى الدوري السعودي، إلا أن اللاعب عبر عن رغبته في البقاء في الدوريات الأوروبية.

برشلونة الدوري الإسباني فنربخشة روبرت ليفاندوفسكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg