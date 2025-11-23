كشفت تقارير إسبانية، أن النجم البرتغالي فيتينيا، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، يتصدر أهداف ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتكلفت خزينة باريس سان جيرمان قرابة الـ40 مليون يورو لضم فيتينيا، من صفوف بورتو البرتغالي، خلال صيف 2022، ولديه عقد يمتد حتى صيف 2027.

ويحظى البرتغالي الدولي باهتمام كبير من كبار أندية أوروبا، وعلى رأسها ريال مدريد، الذي يبحث عن قائد جديد لخط وسطه منذ اعتزال الألماني توني كروس.

ريال مدريد يستهدف فيتينيا

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس"، فإن ريال مدريد بدأ أولى خطواته لجس نبض فيتينيا، من خلال التواصل مع ممثليه، لمعرفة موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2026.

ويستعد ريال مدريد لدفع حوالي 100 مليون يورو للتعاقد مع النجم البرتغالي، إلا أنه سيصطدم برغبة باريس سان جيرمان في التمسك ببقاءه لفترة طويلة.

ويمتد عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2029، وهو ما يمنح ناديه أفضلية في التفاوض بشأن مستقبله، خلال الفترة المقبلة.

ولعب فيتينيا 169 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع مثلها، وتوّج بعشرة ألقاب، وكان من أبرز المساهمين في تحقيق الثلاثية التاريخية الموسم الماضي.

ونال فريق العاصمة ألقاب الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الماضي، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على إنتر ميلان 5-0 في النهائي.

وأضاف "بي إس جي" لقبًا رابعًا بالتتويج بكأس السوبر الأوروبي على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.