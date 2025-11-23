المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
كازاخستان

كازاخستان

- -
16:00
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

- -
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

- -
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

- -
21:45
السويد

السويد

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

- -
18:00
السنغال

السنغال

ريال مدريد يتحرك لضم نجم باريس سان جيرمان بعرض خيالي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

09:57 ص 15/11/2025
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كشفت تقارير إسبانية، أن النجم البرتغالي فيتينيا، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، يتصدر أهداف ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتكلفت خزينة باريس سان جيرمان قرابة الـ40 مليون يورو لضم فيتينيا، من صفوف بورتو البرتغالي، خلال صيف 2022، ولديه عقد يمتد حتى صيف 2027.

ويحظى البرتغالي الدولي باهتمام كبير من كبار أندية أوروبا، وعلى رأسها ريال مدريد، الذي يبحث عن قائد جديد لخط وسطه منذ اعتزال الألماني توني كروس.

 ريال مدريد يستهدف فيتينيا

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس"، فإن ريال مدريد بدأ أولى خطواته لجس نبض فيتينيا، من خلال التواصل مع ممثليه، لمعرفة موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2026.

ويستعد ريال مدريد لدفع حوالي 100 مليون يورو للتعاقد مع النجم البرتغالي، إلا أنه سيصطدم برغبة باريس سان جيرمان في التمسك ببقاءه لفترة طويلة.

ويمتد عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2029، وهو ما يمنح ناديه أفضلية في التفاوض بشأن مستقبله، خلال الفترة المقبلة.

ولعب فيتينيا 169 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع مثلها، وتوّج بعشرة ألقاب، وكان من أبرز المساهمين في تحقيق الثلاثية التاريخية الموسم الماضي.

ونال فريق العاصمة ألقاب الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الماضي، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على إنتر ميلان 5-0 في النهائي.

وأضاف "بي إس جي" لقبًا رابعًا بالتتويج بكأس السوبر الأوروبي على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد باريس سان جيرمان فيتينيا

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

