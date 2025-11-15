تقرير: برشلونة يراقب رباعي الدوري الألماني

يركز نادي برشلونة الإسباني، على البحث عن مجموعة من اللاعبين المميزين في الوقت الراهن، تمهيدًا للنظر في إمكانية التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو في الصيف على أقصى تقدير.

ورأى برشلونة أن الدوري الألماني هو المكان الأنسب لإيجاد ما يحتاجه من لاعبين، إذ وضع النادي الكاتالوني مجموعة من الأهداف صوب عينيه من أجل دراسة موقفهم، خاصة في مركزي المهاجم وقلب الدفاع.

برشلونة مهتم برباعي الدوري الألماني

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مجموعة من مسؤولي برشلونة قد سافروا إلى ألمانيا خلال الفترة الحالية، من أجل متابعة العديد من اللاعبين، ويأتي ذلك بسبب الرغبة من قبل إدارة النادي للوقوف على مستواهم أمام مختلف الفرق.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يتابع ثنائي هجومي، هم سيرهو جيراسي لاعب بروسيا دورتموند، وهاري كين مهاجم بايرن ميونخ، من أجل التعاقد مع أحدهما في الفترة المقبلة.

ويتضمن عقد جيراسي بندًا يسمح بخروجه مقابل 65 مليون يورو، حال تلقى رغبة من جانب برشلونة أو ريال مدريد، كما هو الحال بالنسبة لمهاجم بايرن ميونخ هاري كين.

وأشارت الصحيفة إلى أن شلوتر بيك، مدافع بروسيا دورتموند، والذي من المحتمل أن تصل قيمته لـ40 مليون يورو، دخل دائرة اهتمامات برشلونة، بصحبة دايوت أوباميكانو لاعب بايرن ميونخ.