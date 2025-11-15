المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب إسبانيا السابق: يامال إذا لم يحافظ على سلوكه كرياضي فلن يستمر طويلًا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:33 ص 15/11/2025
لامين يامال ومبابي

لامين يامال

يرى خافيير كليمنتي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، أن لامين يامال لاعب برشلونة، يملك موهبة كبيرة، إلا أنه يعتقد أن نجم البلوجرانا قد يفقدها حال استمر الجدل من حوله.

وأكد مدرب إسبانيا السابق، على أن الجدل المستمر والمتعلق دائمًا بالمنتخب، يجب أن يتوقف مشددًا على أن مثل تلك الأمور لم تحدث معه من قبل خلال فترة تواجده مع الماتادور.

وقال خافيير كليمنتي، في تصريحات عبر إذاعة "كادينا سير": "هو لاعب ممتاز، لكن المشكلة أنه إذا لم يحافظ على سلوك صحيح كرياضي في حياته الشخصية، فلن يستمر طويلًا هذا واضح، لن يسمحوا له بذلك".

وأضاف مدرب منتخب إسبانيا السابق: "يقوم بأشياء مذهلة، لكن الخصوم باتوا يعرفون كيف يلعب، يعرفون كيف يراقبونه".

وتحدث كليمنتي عن موهبة يامال: "إنه يقوم بأشياء رائعة، لكن الخصوم باتوا يعرفون كيف يلعب، يعرفون كيف يراقبونه، يعلمون أنه أحد اللاعبين الذين لا يجب تركهم يلعبون بحرية لأنه يملك جودة كبيرة قادرة على صنع الكثير، سيخضع لرقابة ومراقبة خاصة جدًا".

وانتقل كليمنتي للحديث بشأن الجدل المتعلق بانضمام يامال للمنتخب، قائلًا: "صراعات ديوك، لم أعشها ولن أعيشها لأن لدي مفهومًا مختلفًا عن كيفية تسيير الأمور".

وأتم حديثه: "ما يجب فعله هو التعامل معها بطريقة مختلفة، لا ينبغي لبرشلونة أن يصطدم بالاتحاد، ولا للاتحاد أن يصطدم ببرشلونة، ولا بالمدرب كذلك، يجب أن تُدار هذه الأمور داخليًا".

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة منتخب إسبانيا لامين يامال خافيير كليمنتي

