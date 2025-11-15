"لست في عجلة".. ليفاندوفسكي يتحدث عن مستقبله مع برشلونة

تحدث المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عن مستقبله مع برشلونة خاصة وأن الموسم الجاري هو الأخير للاعب مع البلوجرانا، ويدرك أنه يجب عليه اتخاذ قرار بشأن خطوته المقبلة.

وأكد ليفاندوفسكي أن مستعد لاتخاذ القرار الصحيح من بين جميع الخيارات المطروحة أمامه، مشيرًا إلى أن عامل الوقت ما زال في صالحه.

مستقبل ليفاندوفسكي

قال ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، في تصريحات أدلى بها عبر "TVP Sport": "سأكون قريبًا مستعدًا لاتخاذ قرار بشأن الطريق الذي أريد سلوكه ومعرفة الخيارات المتاحة أمامي".

وأضاف: "أنا مرتاح لا أعرف أين سأكون أو ماذا سأريد أن أفعل خلال بضعة أشهر، ليس عليّ القيام بأي شيء على عجلة، ولست في عجلة من أمري".

وأكمل ليفاندوفسكي: "الانتقال إلى برشلونة والعيش في ثقافة مختلفة غيّراني أيضًا، ورؤية كل هؤلاء اللاعبين الشباب بعمر 18 عامًا في برشلونة يمنحونني جرعة من الطاقة".

وأتم ليفاندوفسكي حديثه: "أشعر بأنني بحالة جيدة بينهم، بعضهم يعاملني كوالد، وهذا أمر غريب لكنه إيجابي للغاية".

وشارك ليفاندوفسكي مع برشلونة خلال 12 مباراة في مختلف المسابقات، وذلك بواقع 569 دقيقة ونجح المهاجم البولندي في تسجيل 7 أهداف.