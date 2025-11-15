المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
كازاخستان

كازاخستان

- -
16:00
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

- -
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

- -
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

- -
21:45
السويد

السويد

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

- -
18:00
السنغال

السنغال

"لست في عجلة".. ليفاندوفسكي يتحدث عن مستقبله مع برشلونة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:05 ص 15/11/2025
احتفال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة

روبرت ليفاندوفسكي

تحدث المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عن مستقبله مع برشلونة خاصة وأن الموسم الجاري هو الأخير للاعب مع البلوجرانا، ويدرك أنه يجب عليه اتخاذ قرار بشأن خطوته المقبلة.

وأكد ليفاندوفسكي أن مستعد لاتخاذ القرار الصحيح من بين جميع الخيارات المطروحة أمامه، مشيرًا إلى أن عامل الوقت ما زال في صالحه.

مستقبل ليفاندوفسكي

قال ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، في تصريحات أدلى بها عبر "TVP Sport": "سأكون قريبًا مستعدًا لاتخاذ قرار بشأن الطريق الذي أريد سلوكه ومعرفة الخيارات المتاحة أمامي".

وأضاف: "أنا مرتاح لا أعرف أين سأكون أو ماذا سأريد أن أفعل خلال بضعة أشهر، ليس عليّ القيام بأي شيء على عجلة، ولست في عجلة من أمري".

وأكمل ليفاندوفسكي: "الانتقال إلى برشلونة والعيش في ثقافة مختلفة غيّراني أيضًا، ورؤية كل هؤلاء اللاعبين الشباب بعمر 18 عامًا في برشلونة يمنحونني جرعة من الطاقة".

وأتم ليفاندوفسكي حديثه: "أشعر بأنني بحالة جيدة بينهم، بعضهم يعاملني كوالد، وهذا أمر غريب لكنه إيجابي للغاية".

وشارك ليفاندوفسكي مع برشلونة خلال 12 مباراة في مختلف المسابقات، وذلك بواقع 569 دقيقة ونجح المهاجم البولندي في تسجيل 7 أهداف.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني ليفاندوفسكي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

