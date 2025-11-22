المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لحظات لا تنسى.. 3 أشكال مقترحة لتمثال ميسي التاريخي في "كامب نو" (صور)

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

04:06 م 15/11/2025
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

كشفت تقارير إعلامية، عن عدد من التصاميم المقترحة، للشكل النهائي الخاص بالتمثال المزمع تأسيسه في "كامب نو"، من أجل تكريم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحرص ميسي على زيارة ملعب "كامب نو" بعد الانتهاء من تجديده في الفترة الماضية رسميًا، وهو الأمر الذي نال تفاعلاً كبيرًا من جانب عشاق برشلونة.

لابورتا يعلن تكريم ميسي

أكد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، خلال الأيام الماضية، عبر وسائل الإعلام، أن ميسي يستحق تمثالاً بالفعل؛ بسبب ما قدمه للنادي من إنجازات وصناعته تاريخًا كبيرًا مع الفريق.

وأضاف بأن الجميع يرغب في وجود تمثال للنجم ليونيل ميسي في ملعب "كامب نو" وهو أمر تقترب الإدارة من إتمام تنفيذه في الفترة الحالية.

وواصل لابورتا: "عندما ننتهي من تصميم التمثال سنتحدث مع عائلة ميسي إذا رغبوا في المشاركة بهذا المشروع، وسنعرض التصميم عليه للحصول على موافقته".

وكان النجم الأرجنتيني قد عبّر سابقًا عن أمنيته في العودة إلى "كامب نو" يومًا ما، فيما أوضح لابورتا أن فكرة عودة "البرغوث" لاعبًا سيكون من الصعب تحقيقها حاليًا.

التصميم الأقرب لتمثال ميسي في برشلونة

وفقًا لأحد البرامج الإسبانية، فإن هناك ثلاثة تصاميم مقترحة، لشكل التمثال الخاص بالنجم الأرجنتيني، على النحو التالي.- احتفال ميسي الشهير بهدفه في مرمى ريال مدريد، عندما رفع قميصه في وجه جماهير الميرنجي، بعد الفوز بنتيجة (2-3) في موسم 2016-2017.

2- احتفال ميسي المعتاد بإحراز الأهداف، برفع يديه إلى أعلى والنظر إلى السماء، تكريما لجدته التي كانت ترافقه في الذهاب إلى التدريبات خلال فترة طفولته.

3- احتفال ليو مع جماهير برشلونة في 2017، بعد أن سجّل سيرجي روبيرتو الهدف السادس أمام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال، والذي أهّل البلوجرانا للدور ربع النهائي، بعد الخسارة في الذهاب (4-1).

مسيرة أسطورية لميسي بقميص برشلونة

ساهم الأرجنتيني المخضرم في تحقيق العديد من الألقاب لصالح النادي الكتالوني، على مدار مسيرته التي بدأت عام 2004 وحتى رحيله في 2021، عقب نهاية عقده.

وخاض ليونيل ميسي 778 مباراة برفقة النادي الكتالوني، سجّل فيها 672 هدفًا، وهو رقم جعله الهداف التاريخي للنادي، كما قدم 269 تمريرة حاسمة.

وتوج البرغوث طوال مسيرته مع برشلونة بـ34 لقبًا في مختلف البطولات، على رأسها الدوري الإسباني ومسابقة دوري أبطال أوروبا.

