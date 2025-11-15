كشف البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى فريق برشلونة، كواليس أكثر لحظات مسيرته ألمًا، وذلك خلال فيلم وثائقي جديد يتناول مسيرته بين أندية كبرى مثل آرسنال وروما ويوفنتوس، وصولًا إلى برشلونة.

اعتراف تشيزني

وقال تشيزني في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، بعد إبلاغه بالخروج من حسابات أرسنال: "كانت اللحظة الوحيدة في مسيرتي التي كسر فيها قلبي حقًا، أتذكر أني عدت إلى المنزل وجلست أبكي".

وأضاف: "أردت الذهاب إلى يوفنتوس لأنها كانت الخطوة الأفضل في ذلك الوقت، وأنه كان علي الرحيل عن آرسنال".

ووجه تشيزني السؤال إلى فينجر حول الأمر: "أعتقد أنك اتخذت القرار قبلها بعامين، ولم يكن ليهم ما أفعله بعدها".

ومن جانبه أوضح تشيزني بالفعل، أنه اتخذ القرار، لأنه كان يرى أن تشيزني قد دخل منطقة راحة ولم يعد يطوّر نفسه.

واختتم تشيزني تصريحاته في هذا الجانب: "أعتقد فعلًا أنني دخلت منطقة راحة في تلك الفترة".

وكان تشيزني قد لعب خلال مسيرته مع أرسنال، 181 مباراة، حيث استقبل 233 هدفًا والخروج بشباك نظيفة في 103 مباراة.