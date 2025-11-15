المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
كازاخستان

كازاخستان

1 1
16:00
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

- -
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

- -
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

- -
21:45
السويد

السويد

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

0 0
18:00
السنغال

السنغال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ماركا تكشف.. أرنولد يستنسخ خطة بيلينجهام لإثبات نفسه في ريال مدريد

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:18 م 15/11/2025
أرنولد

ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ريال مدريد

يعيش ريال مدريد أجواءً تعيد للأذهان خطة جود بيلينجهام قبل أسابيع، عند خاض اللاعب برنامجًا خاصًا قبل العودة للتألق والتوهج مع الفريق الملكي في المباريات.

استنساخ خطة بيلينجهام 

وقتها حصل بيلينجهام على راحة وخضع لبرنامج بدني خاص أعاد إليه بريقه بعد فترة تراجع، عقب الانتهاء من جراحة الكتف التى عانى منها الموسم الماضي.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أنهالآن على النهج نفسه، قرر ترينت ألكسندر أرنولد البقاء في مدريد خلال التوقف الدولي بحثًا عن أفضل نسخة من نفسه بعد بداية صعبة تخللتها إصابات.

توماس توخيل كان قد أكد في المعسكر السابق أنه اتخذ قرارًا صعبًا باستبعاد اللاعب، بينما هذه المرة جاء القرار مشتركًا بين الجهاز الفني واللاعب لإعطاء الأولوية لاستعادة مستواه ولياقته أولًا بدلًا من المغامرة به مبكرًا.

وذكرت "ماركات" أن تشابي ألونسو من جانبه، كان قد شدد بعد مواجهة رايو فاييكانو على أن أرنولد يحتاج وقتًا أطول قليلًا، مؤكدًا أن فترة التوقف ستكون بمثابة فترة إعداد مصغرة تشبه برنامج بيلينجهام الناجح.

ويرى ريال مدريد أن الظهير الإنجليزي عنصر أساسي للمستقبل، خاصة بعد إصابة كارفاخال، بينما يحاول أرنولد استعادة المستوى الذي كان عليه في ليفربول، لبدء بناء إرثه في قلعة الملكي.

بداية ترينت كانت واعدة بخمس مشاركات أساسية في كأس العالم للأندية، قبل أن تتعطل انطلاقته بسبب الإصابة التي أبعدته لفترة طويلة، بينما يتحول الآن الرهان لمنحه فرصة إعادة الضبط بالكامل، ثم بداية جديدة تعيده لمستواه المعروف.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد جود بيلينجهام تشابي ألونسو ترينت ألكسندر أرنولد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
جورجيا

جورجيا

- -
إسبانيا

إسبانيا

2

تشكيل جورجيا حراسة المرمى: مامارداشفيلي خط الدفاع: جوتشوليشفيلي، لوكا لوكوشفيلي، سابا جوجليتشيدز، ماموتشاشفيلي خط الوسط: لوري تاباتادزه، ميكفابيشفيلي، كيتيشفيلي خط الهجوم: دافيتاشفيلي، زيفزيفادزي، كفاراتسخيليا

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg