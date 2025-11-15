يعيش ريال مدريد أجواءً تعيد للأذهان خطة جود بيلينجهام قبل أسابيع، عند خاض اللاعب برنامجًا خاصًا قبل العودة للتألق والتوهج مع الفريق الملكي في المباريات.

استنساخ خطة بيلينجهام

وقتها حصل بيلينجهام على راحة وخضع لبرنامج بدني خاص أعاد إليه بريقه بعد فترة تراجع، عقب الانتهاء من جراحة الكتف التى عانى منها الموسم الماضي.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أنهالآن على النهج نفسه، قرر ترينت ألكسندر أرنولد البقاء في مدريد خلال التوقف الدولي بحثًا عن أفضل نسخة من نفسه بعد بداية صعبة تخللتها إصابات.

توماس توخيل كان قد أكد في المعسكر السابق أنه اتخذ قرارًا صعبًا باستبعاد اللاعب، بينما هذه المرة جاء القرار مشتركًا بين الجهاز الفني واللاعب لإعطاء الأولوية لاستعادة مستواه ولياقته أولًا بدلًا من المغامرة به مبكرًا.

وذكرت "ماركات" أن تشابي ألونسو من جانبه، كان قد شدد بعد مواجهة رايو فاييكانو على أن أرنولد يحتاج وقتًا أطول قليلًا، مؤكدًا أن فترة التوقف ستكون بمثابة فترة إعداد مصغرة تشبه برنامج بيلينجهام الناجح.

ويرى ريال مدريد أن الظهير الإنجليزي عنصر أساسي للمستقبل، خاصة بعد إصابة كارفاخال، بينما يحاول أرنولد استعادة المستوى الذي كان عليه في ليفربول، لبدء بناء إرثه في قلعة الملكي.

بداية ترينت كانت واعدة بخمس مشاركات أساسية في كأس العالم للأندية، قبل أن تتعطل انطلاقته بسبب الإصابة التي أبعدته لفترة طويلة، بينما يتحول الآن الرهان لمنحه فرصة إعادة الضبط بالكامل، ثم بداية جديدة تعيده لمستواه المعروف.