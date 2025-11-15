تتزايد فرص رحيل الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن عن صفوف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمر حارس المرمى الألماني بمراحل التعافي الأخيرة من جراحة الظهر، ومع اقتراب عودته، تلوح في الأفق شكوك حول مستقبله.

ويدرك شتيجن صعوبة حصوله على دقائق لعب مع برشلونة، إذ يعد خوان جارسيا هو الحارس الأول، ويليه بديله فويتشيك تشيزني.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن تير شتيجن سيتعين عليه اتخاذ قرار في يناير حتى ينقذ فرصة التواجد مع ألمانيا في كأس العالم 2026.

وأضافت أن شتيجن لن يضمن مكانه في تشكيلة كأس العالم إلا إذا لعب دورًا هامًا في النصف الثاني من الموسم.

وفي ظل هذا السيناريو، تتزايد فرص الرحيل، سواءً بالانتقال أو الإعارة، مما يسمح لتير شتيجن باللعب بانتظام.

وخرجت تقارير صحفية مؤخرًا تفيد أن بشكتاش التركي يريد ضم تير شتيجن في يناير المقبل.

جدير بالذكر أن عقد تير شتيجن يمتد مع برشلونة، حتى يونيو 2028.