تستمر المنافسة الشرسة على التعاقد مع إيتا إيونج مهاجم نادي ليفانتي الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المهاجم الكاميروني لفت أنظار كبار الأندية الأوروبية خلال الموسم الجاري، مما جعل المنافسة تحتدم عليه مع الوصول إلى منتصف الموسم.

ودخل أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، في سباق التعاقد مع إيونج، بحسب صحيفة آس الإسبانية.

وأوضح التقرير، أن أرسنال ومانشستر يونايتد، مستعدان للتحرك حول ضم مهاجم ليفانتي، في حال إذا استمر في تألقه حتى نهاية الموسم.

ووسط اهتمام أرسنال ومانشستر يونايتد، يظل برشلونة أقوى المهتمين بالحصول على خدمات إيونج، حيث أعرب النادي الكتالوني عن ذلك الأمر من قبل.

وحاول نادي برشلونة التعاقد مع إيونج في الصيف الماضي، في ظل بحثه عن مهاجم جديد ليخلف روبرت ليفاندوفسكي.

وشارك إيونج في 12 مباراة مع ليفانتي هذا الموسم، في الدوري الإسباني، حيث سجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

فقط مبابي وجوليان ألفاريز وليفاندوفسكي، يتفوقون عليه في جدول الهدافين.