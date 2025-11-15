المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

2 1
21:45
السويد

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

0 2
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الدنمارك

الدنمارك

1 2
21:45
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
اليونان

اليونان

3 2
21:45
إسكتلندا

إسكتلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

0 4
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
تركيا

تركيا

2 0
19:00
بلغاريا

بلغاريا

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

2 0
18:00
السنغال

السنغال

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

2 0
17:45
تونس

تونس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: أرسنال ومانشستر يونايتد ينافسان برشلونة على ضم إيونج

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:33 م 15/11/2025
إيتا إيونج

إيتا إيونج

تستمر المنافسة الشرسة على التعاقد مع إيتا إيونج مهاجم نادي ليفانتي الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المهاجم الكاميروني لفت أنظار كبار الأندية الأوروبية خلال الموسم الجاري، مما جعل المنافسة تحتدم عليه مع الوصول إلى منتصف الموسم.

ودخل أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، في سباق التعاقد مع إيونج، بحسب صحيفة آس الإسبانية.

وأوضح التقرير، أن أرسنال ومانشستر يونايتد، مستعدان للتحرك حول ضم مهاجم ليفانتي، في حال إذا استمر في تألقه حتى نهاية الموسم.

ووسط اهتمام أرسنال ومانشستر يونايتد، يظل برشلونة أقوى المهتمين بالحصول على خدمات إيونج، حيث أعرب النادي الكتالوني عن ذلك الأمر من قبل.

وحاول نادي برشلونة التعاقد مع إيونج في الصيف الماضي، في ظل بحثه عن مهاجم جديد ليخلف روبرت ليفاندوفسكي.

وشارك إيونج في 12 مباراة مع ليفانتي هذا الموسم، في الدوري الإسباني، حيث سجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

فقط مبابي وجوليان ألفاريز وليفاندوفسكي، يتفوقون عليه في جدول الهدافين.

 

مباراة ليفانتي القادمة
برشلونة مانشستر يونايتد أرسنال إيونج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
سويسرا

سويسرا

2 1
السويد

السويد

67

تشتيت وابعاد من دفاع السويد بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg