للإعلان معنا سياسة الخصوصية
رودريجو يكشف.. حقيقة أزمات غرف ملابس ريال مدريد مع ألونسو

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:50 م 16/11/2025
رودريجو

رودريجو

أكد رودريجو، أن أجواء غرف ملابس نادي ريال مدريد، جيدة للغاية، مع تشابي ألونسو مدرب الفريق.

وسُئل رودريجو عقب مباراة البرازيل أمام السنغال الودية بالأمس السبت، في ملعب ملعب الإمارات بلندن، حول أجواء غرف ملابس ريال مدريد.

وقال رودريجو في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية في المنطقة المختلطة بملعب الإمارات في لندن: "جيد للغاية، جيد للغاية، كما هو الحال دائمًا".

وفاز منتخب البرازيل بهدفين دون رد أمام السنغال، ضمن استعدادات كأس العالم 2026.

وتشير التقارير الصحفية إلى، أن هناك أزمة بين نجوم ريال مدريد وتشابي ألونسو، مما يجعل غرف الملابس في أجواء غير جيدة.

ويُعد رودريجو من أبرز اللاعبين التي تدور حولهم الشائعات هذا الموسم، في ظل عدم الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي.

ويرتبط رودريجو بالرحيل عن صفوف ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري؛ بسبب عدم مشاركته الأساسية مع تشابي ألونسو.

وزعمت بعض التقارير الصحفية، أن رودريجو يفكر جديًا في الرحيل عن ريال مدريد؛ من أجل الحصول على دقائق لعب أكبر.

يُذكر أن رودريجو، الممتد عقده حتى عام 2028، قُدِّرت قيمته بين 80 و100 مليون يورو من قِبل ريال مدريد الصيف الماضي، ولكن من المنطقي أن يُخفَّض السعر.

وشارك رودريجو في 13 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم ولم يقدم سوى تمريرتين حاسمتين.

 

 

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

