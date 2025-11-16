نفى النجم السويدي الشاب روني باردجي لاعب نادي برشلونة الإسباني، رحيله عن صفوف النادي الكتالوني في الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وانضم باردجي إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادما من نادي كوبنهاجن.

لاعب برشلونة ينفي رحيله في يناير

وقال باردجي في تصريحات لصحيفة "Fotbolskanalen": "رحيلي عن برشلونة في يناير؟ هذا ما تكتبه وسائل الإعلام، لكنني أستمتع بوقتي، وتربطني علاقة جيدة مع هانسي فليك فهو مدرب رائع، هو والنادي يثقان بي وهذا يعني الكثير".

وأتم لاعب برشلونة الشاب: "أشعر أنني بحالة جيدة، أتحسن كل يوم وأتعلم الكثير، لقد لعبتُ كثيرًا، لذا أشعر أنني بحالة جيدة، أنا صبور، أنا هنا منذ ثلاثة أو أربعة أشهر".

جدير بالذكر أن صاحب الـ20 عاما شارك في إجمالي 9 مباريات مع برشلونة خلال الموسم الحالي بإجمالي 195 دقيقة لعب، لم يسجل أي أهداف وصنع هدف وحيد في دوري أبطال أوروبا.