تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

- -
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
16:00
أرمينيا

أرمينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

- -
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

- -
21:45
النرويج

النرويج

"النادي وفليك يثقان بي".. لاعب برشلونة ينفي رحيله في يناير

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:32 م 16/11/2025
باردجي

روني باردجي

نفى النجم السويدي الشاب روني باردجي لاعب نادي برشلونة الإسباني، رحيله عن صفوف النادي الكتالوني في الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وانضم باردجي إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادما من نادي كوبنهاجن.

لاعب برشلونة ينفي رحيله في يناير

وقال باردجي في تصريحات لصحيفة "Fotbolskanalen": "رحيلي عن برشلونة في يناير؟ هذا ما تكتبه وسائل الإعلام، لكنني أستمتع بوقتي، وتربطني علاقة جيدة مع هانسي فليك فهو مدرب رائع، هو والنادي يثقان بي وهذا يعني الكثير".

وأتم لاعب برشلونة الشاب: "أشعر أنني بحالة جيدة، أتحسن كل يوم وأتعلم الكثير، لقد لعبتُ كثيرًا، لذا أشعر أنني بحالة جيدة، أنا صبور، أنا هنا منذ ثلاثة أو أربعة أشهر".

جدير بالذكر أن صاحب الـ20 عاما شارك في إجمالي 9 مباريات مع برشلونة خلال الموسم الحالي بإجمالي 195 دقيقة لعب، لم يسجل أي أهداف وصنع هدف وحيد في دوري أبطال أوروبا.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني روني باردجي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

