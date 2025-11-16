المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تقارير: غموض حول مستقبل ألابا مع ريال مدريد

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:42 م 16/11/2025
ألابا

ألابا

يحوم الغموض حول مستقبل دافيد ألابا، مدافع نادي ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد ألابا مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري يونيو 2026.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن ريال مدريد لن يتعجل في حسم مصير ألابا، سواء بتجديد عقده أو رحيله بنهاية الموسم.

وذكر التقرير، أن ألابا يأمل في تجديد عقده لمدة موسم آخر مع ريال مدريد، حيث يرى إن مستواه البدني في الفترة الأخيرة يسمح له بالبقاء.

وعلى الرغم من اعتماد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد عليه كثيرًا هذا الموسم، إلا أن اللاعب النمساوي لديه رغبة في الاستمرار.

ويمتلك ألابا بعض العروض من الدوريات التي تمنح الأموال، وكذلك عروضًا من الدوري السعودي بفضل علاقات وكيله.

وأشارت الصحيفة إلى، أن ألابا عليه أن يثبت أنه تعافى من إصاباته المتكررة، في الفترة المقبلة، حتى يكون له فرص في البقاء.

ويريد ألابا حسم مستقبله خلال الشهرين المقبلين؛ من أجل تحديد خطواته المقبلة.

وخلال الموسم الجاري، شارك صاحب الـ33 عامًا في 4 مباريات مع ريال مدريد، بواقع 145 دقيقة، حيث إنه لم يشارك أساسي سوى في مباراة وحيدة.

وانضم ألابا إلى ريال مدريد مطلع موسم 2021، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن بايرن ميونخ.

 

 

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد ألابا

