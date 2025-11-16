يبدو أن نادي برشلونة بقيادة هانسي فليك، يراقب الألماني من أصول ليبية، سعيد الملا، لاعب فريق كولن، لبحث إمكانية ضمه في الميركاتو المقبل.

سعيد الملا أحد الركائز الأساسية في هجوم كولن الألماني، حيث إنه قدم 6 مساهمات تهديفية خلال 12 مباراة خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي.

صفقة محتملة في برشلونة

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن سعيد الملا أحد البدائل المقترحة في مركز الجناح الأيسر لتدعيم هجوم برشلونة، بعدما تألق وخطف أنظار عدة أندية داخل وخارج ألمانيا.

أضافت أن هانسي فليك ومساعديه يتابعون الكرة الألمانية بشكل جيد، وتألق سعيد الملا لم يمر عليهم، حيث إنه دخل دائرة اهتماماتهم.

ومن جانبها، أشارت تقارير ألمانية إلى أن كولن حدد سعر بيع لاعبه صاحب الأصول الليبية، مقابل 30 مليون يورو.

وتابعت "سبورت" أن سعيد الملا الذي يمتلك بنية جسدية قوية، لذا ستكون هناك منافسة كبيرة للتعاقد معه في فترة الانتقالات المقبلة.

ولا يزال سعيد الملا الذي انضم لصفوف كولن في الصيف الماضي، يرتبط بتعاقد مع فريقه حتى يونيو 2030، بالتالي رحيله على أي حال سيكون من خلال فريقه فقط.

