باتت أيام المهاجم البولندي المخضرم، روبرت ليفاندوفكسي، معدودة داخل ملعب "كامب نو" إذ يقترب من مغادرة برشلونة الإسباني، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويتطلع ميلان الإيطالي وكبار الدوري السعودي، إلى ضم روبرت ليفاندوفسكي، في صفقة انتقال حر، نظرًا لأن عقده الحالي ينتهي في صيف العام المقبل 2026.

ليفاندوفسكي يحسم وجهته القادمة

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية، فقد رفض النجم البولندي عرضًا من فنربخشة التركي، حيث يتطلع إلى مواصلة اللعب على مستوى عالٍ في الموسم المقبل.

وعلى ذلك، فإن ميلان سيكون خطوة مثالية من أجل تلبية طموحات ليفاندوفسكي، خاصة مع رغبة كبار الدوري السعودي في التعاقد معه، نظير راتب مالي ضخم.

من جانبه، قال ليفاندوفسكي عن مستقبله مع البلوجرانا، خلال تصريحاته لشبكة "TVB SPORT" الإيطالية: "سأكون جاهز قريبًا لاتخاذ القرار بشأن وجهتي القادمة".

وأضاف النجم البولندي: "سأُقيّم جميع الخيارات المتاحة في سوق الانتقالات، لا أعرف أين سأكون أو ما أريد فعله بعد بضعة أشهر".

وينوي الروسونيري تكرار تجربة لوكا مودريتش، ذي الـ40 عامًا، والذي انضم للفريق في الصيف الماضي، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، وقدم مستوى رائع وتأقلم سريعًا.

وانتقل ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ إلى برشلونة، نظير 45 مليون يورو، خلال صيف 2022، وسجل 7 أهداف خلال 12 مباراة مع البلوجرانا هذا الموسم.