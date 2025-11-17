يترقب فريق برشلونة الإسباني استئناف تدريباته يوم الثلاثاء، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام أتلتيك بيلباو السبت المقبل في الدوري الإسباني، في وقت تتزايد فيه المتابعة الطبية لعدد من اللاعبين المصابين داخل الفريق.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، يضم مركز العلاج الحالي كلًا من تير شتيجن، جافي، خوان جارسيا، رافينيا، مارك كاسادو وبيدري، بينما يقترب اسم لامين يامال من الانضمام للقائمة بعد تلقيه علاجًا منعه من اللعب مع المنتخب الإسباني خلال فترة التوقف الدولي.

وفيما يتعلق بالجاهزية، يبدو أن فرص مشاركة لامين يامال وخوان جارسيا كبيرة، إذ عاد الأخير للتدريبات بشكل طبيعي بعد تعافيه من إصابة في الغضروف المفصلي أبعدته لمدة شهرين، وينتظر الضوء الأخضر الطبي نهاية الأسبوع.

أما بالنسبة لرافينيا، فالتوقعات إيجابية بشأن إمكانية لحاقه بالمباراة، بعد غيابه شهرين بسبب إصابة في أوتار الفخذ. الجناح البرازيلي أمضى عطلة نهاية الأسبوع في أبو ظبي ودبي قبل العودة إلى المدينة الرياضية والانخراط في العمل مع الفريق.

وفي ملف مارك كاسادو، يفحص الجهاز الطبي تطور حالته بعد شعوره بانزعاج عضلي في الفخذ، مع التأكيد على أن الإصابة ليست بالخطورة التي تستدعي غيابه لفترة طويلة.

وبخصوص بيدري جونزاليس، يتعامل النادي بحذر شديد مع عودته رغم تقدم حالته، إذ يدرس الجهاز الفني إمكانية الاستعانة به في مواجهة برشلونة وتشيلسي يوم الثلاثاء 25 نوفمبر إذا استمرت عملية التعافي بالشكل المأمول.