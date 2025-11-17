المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
21:45
ليتوانيا

ليتوانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألمانيا

ألمانيا

- -
21:45
سلوفاكيا

سلوفاكيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الجبل الأسود

الجبل الأسود

- -
21:45
كرواتيا

كرواتيا

تحسن في إصابات برشلونة.. ورافينيا وكاسادو تحت المتابعة قبل موقعة بيلباو

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:09 ص 17/11/2025
برشلونة

برشلونة

يترقب فريق برشلونة الإسباني استئناف تدريباته يوم الثلاثاء، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام أتلتيك بيلباو السبت المقبل في الدوري الإسباني، في وقت تتزايد فيه المتابعة الطبية لعدد من اللاعبين المصابين داخل الفريق.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، يضم مركز العلاج الحالي كلًا من تير شتيجن، جافي، خوان جارسيا، رافينيا، مارك كاسادو وبيدري، بينما يقترب اسم لامين يامال من الانضمام للقائمة بعد تلقيه علاجًا منعه من اللعب مع المنتخب الإسباني خلال فترة التوقف الدولي.

وفيما يتعلق بالجاهزية، يبدو أن فرص مشاركة لامين يامال وخوان جارسيا كبيرة، إذ عاد الأخير للتدريبات بشكل طبيعي بعد تعافيه من إصابة في الغضروف المفصلي أبعدته لمدة شهرين، وينتظر الضوء الأخضر الطبي نهاية الأسبوع.

أما بالنسبة لرافينيا، فالتوقعات إيجابية بشأن إمكانية لحاقه بالمباراة، بعد غيابه شهرين بسبب إصابة في أوتار الفخذ. الجناح البرازيلي أمضى عطلة نهاية الأسبوع في أبو ظبي ودبي قبل العودة إلى المدينة الرياضية والانخراط في العمل مع الفريق.

وفي ملف مارك كاسادو، يفحص الجهاز الطبي تطور حالته بعد شعوره بانزعاج عضلي في الفخذ، مع التأكيد على أن الإصابة ليست بالخطورة التي تستدعي غيابه لفترة طويلة.

وبخصوص بيدري جونزاليس، يتعامل النادي بحذر شديد مع عودته رغم تقدم حالته، إذ يدرس الجهاز الفني إمكانية الاستعانة به في مواجهة برشلونة وتشيلسي يوم الثلاثاء 25 نوفمبر إذا استمرت عملية التعافي بالشكل المأمول.

برشلونة الدوري الإسباني أتلتيك بيلباو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

