كشفت تقارير إعلامية عن ظهور مخاوف داخل نادي برشلونة الإسباني من تراجع مستوى اثنين من لاعبي الفريق.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية نشرت تقريرا عن معاناة فريق المدرب هانز فليك، وخاصة على مستوى الدفاع، حيث استقبلت شباكه 18 هدفا في آخر 10 مباريات بجميع المسابقات.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي البارسا لديهم "شعور بالخذلان" من بعض اللاعبين، وعلى وجه الخصوص، الثنائي الدفاعي جول كوندي وأليخاندرو بالدي.

بدأ كوندي الموسم على مقاعد البدلاء، ولكن منذ عودته إلى التشكيلة الأساسية في مباراة التعادل ضد رايو فاليكانو في سبتمبر، واجه صعوبة في الوصول إلى قمة مستواه دفاعيا وهجوميا.

وتسبب الأداء المتواضع للمدافع الفرنسي في تكثيف برشلونة لخططه للتعاقد مع لاعب جديد يمكنه اللعب بمركز الظهير الأيمن.

وزعم التقرير أن برشلونة غير متأكد من سبب معاناة كوندي الشديدة خلال الشهرين الماضيين، رغم أنه لا يزال يحظى بدعم كامل من فليك،.

أما بالدي، فقد غاب عن الملاعب لأكثر من شهر بعد إصابته في عضلة الفخذ الخلفية خلال التدريبات مطلع سبتمبر، ومنذ عودته إلى التشكيلة الأساسية، كان أداؤه مقبولا، لكن من المتوقع أن يتحسن كثيرا خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح تقرير الصحيفة الكتالونية أنه لذا إن لم يتحسن أداء الثنائي المذكور، فقد ينتهي بهما المطاف على مقاعد البدلاء.

