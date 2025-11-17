المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
21:45
ليتوانيا

ليتوانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألمانيا

ألمانيا

- -
21:45
سلوفاكيا

سلوفاكيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الجبل الأسود

الجبل الأسود

- -
21:45
كرواتيا

كرواتيا

"شعور بالخذلان".. مخاوف في برشلونة من انخفاض مستوى ثنائي دفاعي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:27 ص 17/11/2025
كوندي بالدي

كوندي بالدي

كشفت تقارير إعلامية عن ظهور مخاوف داخل نادي برشلونة الإسباني من تراجع مستوى اثنين من لاعبي الفريق.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية نشرت تقريرا عن معاناة فريق المدرب هانز فليك، وخاصة على مستوى الدفاع، حيث استقبلت شباكه 18 هدفا في آخر 10 مباريات بجميع المسابقات.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي البارسا لديهم "شعور بالخذلان" من بعض اللاعبين، وعلى وجه الخصوص، الثنائي الدفاعي جول كوندي وأليخاندرو بالدي.

بدأ كوندي الموسم على مقاعد البدلاء، ولكن منذ عودته إلى التشكيلة الأساسية في مباراة التعادل ضد رايو فاليكانو في سبتمبر، واجه صعوبة في الوصول إلى قمة مستواه دفاعيا وهجوميا.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

وتسبب الأداء المتواضع للمدافع الفرنسي في تكثيف برشلونة لخططه للتعاقد مع لاعب جديد يمكنه اللعب بمركز الظهير الأيمن.

وزعم التقرير أن برشلونة غير متأكد من سبب معاناة كوندي الشديدة خلال الشهرين الماضيين، رغم أنه لا يزال يحظى بدعم كامل من فليك،.

أما بالدي، فقد غاب عن الملاعب لأكثر من شهر بعد إصابته في عضلة الفخذ الخلفية خلال التدريبات مطلع سبتمبر، ومنذ عودته إلى التشكيلة الأساسية، كان أداؤه مقبولا، لكن من المتوقع أن يتحسن كثيرا خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح تقرير الصحيفة الكتالونية أنه لذا إن لم يتحسن أداء الثنائي المذكور، فقد ينتهي بهما المطاف على مقاعد البدلاء.

برشلونة الدوري الإسباني جول كوندي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

