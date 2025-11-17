المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 0
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

0 0
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
21:45
ليتوانيا

ليتوانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألمانيا

ألمانيا

- -
21:45
سلوفاكيا

سلوفاكيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الجبل الأسود

الجبل الأسود

- -
21:45
كرواتيا

كرواتيا

رسميًا.. برشلونة يعلن موعد أول مباراة على ملعب كامب نو

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:51 م 17/11/2025
ملعب كامب نو

كامب نو

أعلن نادي برشلونة، موعد عودته إلى اللعب على ملعب كامب نو، بعد الانتهاء من أعمال تطويره.

وشهدت الفترة الماضية، أعمال تطوير في ملعب كامب من أجل توسعته، قبل أن يتم افتتاحه يوم 7 نوفمبر الماضي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، عن عودة خوض المباريات على ملعب كامب نو، بداية من يوم 22 نوفمبر الجاري.

ويلعب برشلونة أمام أتلتيك بلباو، يوم 22 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكانت بلدية كتالونيا، رفضت افتتاح ملعب كامب نو وعودة برشلونة لخوض المباريات عليه من جديد؛ بسبب وجود بعض الثغرات وعدم الحصول على التراخيص اللازمة.

وبدأت أعمال تطوير كامب نو، في عام 2023، حيث إنه كان من المفترض أن يتم افتتاحه بنهاية عام 202، بحسب ما أعلن خوان لابورتا رئيس النادي من قبل.

وخاض برشلونة مبارياته طوال العامين الماضيين، على ملعبي مونتجويك ويوهان كرويف.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة.

 

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني كامب نو

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

