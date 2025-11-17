رسميًا.. برشلونة يعلن موعد أول مباراة على ملعب كامب نو

أعلن نادي برشلونة، موعد عودته إلى اللعب على ملعب كامب نو، بعد الانتهاء من أعمال تطويره.

وشهدت الفترة الماضية، أعمال تطوير في ملعب كامب من أجل توسعته، قبل أن يتم افتتاحه يوم 7 نوفمبر الماضي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، عن عودة خوض المباريات على ملعب كامب نو، بداية من يوم 22 نوفمبر الجاري.

ويلعب برشلونة أمام أتلتيك بلباو، يوم 22 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكانت بلدية كتالونيا، رفضت افتتاح ملعب كامب نو وعودة برشلونة لخوض المباريات عليه من جديد؛ بسبب وجود بعض الثغرات وعدم الحصول على التراخيص اللازمة.

وبدأت أعمال تطوير كامب نو، في عام 2023، حيث إنه كان من المفترض أن يتم افتتاحه بنهاية عام 202، بحسب ما أعلن خوان لابورتا رئيس النادي من قبل.

وخاض برشلونة مبارياته طوال العامين الماضيين، على ملعبي مونتجويك ويوهان كرويف.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة.