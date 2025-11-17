المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بنزيما يتحدث عن.. العودة إلى أوروبا.. اعتزال كرة القدم.. وتألق مبابي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:49 م 17/11/2025
بنزيما

بنزيما

تحدث كريم بنزيما قائد نادي اتحاد جدة السعودي، عن عودته إلى أوروبا، اعتزال كرة القدم، وتألق كيليان مبابي مع ريال مدريد.

ورحل بنزيما عن صفوف ريال مدريد، بنهاية موسم 2024، بعد نهاية عقده مع النادي.

وينتهي عقد بنزيما مع اتحاد جدة بنهاية الموسم الجاري، يونيو 2026. 

وقال بنزيما في حواره مع صحيفة آس الإسبانية: "في الوقت الحالي، أنا سعيد جدًا في اتحاد جدة، أتلقى الكثير من الود من اللاعبين والجماهير والمدرب وكل من يعمل هنا".

وأضاف: "أشاهد مباريات ريال مدريد ودوري أبطال أوروبا، وأتخيل أشياءً كثيرة، دوري أبطال أوروبا ساحر، صحيح أن عقدي هنا يقترب من نهايته، وما زلت لا أستطيع الجزم ببقائي أو رحيلي؛ الأمر يعتمد على عوامل كثيرة".

وتابع: "سأبلغ الثامنة والثلاثين من عمري في ديسمبر، أرى نفسي ألعب كرة القدم لعامين آخرين. جسديًا، أنا في حالة جيدة، وأعمل بجد، وألعب كرة القدم، أحب كرة القدم، وأستمتع بها، سنرى ما سيحدث، وما رأي النادي. أحب التحدث وجهًا لوجه ومعرفة رأيهم".

وواصل: "أفضل شيء بالنسبة لي هو الاستمرار هنا، ولكن ليس فقط البقاء لمجرد البقاء لعام أو عامين، لا أستطيع فعل ذلك، أعتقد أن مستوى كرة القدم في الدوري السعودي يتحسن باستمرار، لقد كنت هنا لمدة ثلاث سنوات، وهو يتحسن باستمرار. صحيح أن لدي عروضًا من أوروبا. عليّ أن أُقيّم كل شيء، وأن أختار بحكمة، وأن أرى أين أشعر بالراحة، دون أن أنسى أنني أشعر بالراحة هنا وأحظى بمودة الجميع. لكن سنرى".

وشدد: "يطلبون مني أشياء، وأُعطيهم أشياء، كل شيء على ما يُرام، لن أعتزل كرة القدم أو أتوقف عن المنافسة لستة أشهر".

وعن مبابي قال: "إنه أفضل بكثير؛ تسجيل الأهداف ليس جديدًا عليه، لقد فعل ذلك في باريس سان جيرمان، وفي ريال مدريد سيسجل المزيد، ستكون هناك مباريات لن يلمس فيها مبابي الكرة، ما نتوقعه من كيليان هو أنه عندما يحصل على الفرصة، سيسجلها، هكذا هو ريال مدريد، ريال مدريد بحاجة إليه كثيرًا، وهناك مباريات يجب أن يسجل فيها، مثل ضد أتلتيكو مدريد وليفربول، هذه فرق تتراجع، وعليه أن يتقدم، ويتعامل مع هذه المواقف، عليه أن يتعاون مع فينيسيوس".

وأكمل: "أعتقد أن فينيسيوس ومبابي ورودريجو، على الرغم من أنه لا يلعب كثيرًا، وبيلينجهام، عليهم التواصل، أحدهم موجود لتسجيل الأهداف، والآخر لتقديم التمريرات الحاسمة".

وأتم: "لن نطلب من بيلينجهام تسجيل الأهداف لأن هذه وظيفة مبابي، ولن نطلب منه أن يكون الرقم 10 لأن هذا هو دور بيلينجهام، عليهم التواصل، إنه أفضل، لكنه يحتاج إلى التركيز أكثر على هذه اللحظات التي يحتاجه فيها ريال مدريد لأنه يملك كل ما يحتاجه للقيام بذلك".

مباراة ريال مدريد القادمة
الدوري السعودي ريال مدريد اتحاد جدة بنزيما مبابي فينيسيوس جونيور

