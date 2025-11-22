المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بالتزامن مع العودة إلى كامب نو.. أسعار جنونية لتذاكر مباراة برشلونة أمام أتلتيك بلباو

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

09:53 م 17/11/2025
ملعب كامب نو

ملعب كامب نو بعد التجديد

يعود برشلونة أخيرًا إلى ملعب كامب نو بعد غياب دام عامين ونصف، قضاهما الفريق في خوض مبارياته على ملعب مونتجويك.

وسيعود فريق فليك إلى الملعب لمباراة يوم السبت المقبل ضد أتلتيك بلباو. ويبقى أن نرى ما إذا كان سيتمكن الفريق أيضًا من خوض مباريات دوري أبطال أوروبا هناك، حيث يعتمد كل شيء على مفاوضات المجلس مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وتم الكشف اليوم الاثنين، عن أسعار التذاكر لهذه المباراة المميزة، وقد شهدت الأسعار ارتفاعًا مفاجئًا بشكل لافت، وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وبلغت تكلفة أرخص تذكرة أي في المدرجات خلف المرمى أو في الزاوية، 199 يورو.

وتزداد الأسعار تدريجيًا حتى تصل إلى تذكرة المدرج الكبير في الطبقة الأولى، التي تبلغ قيمتها 589 يورو.

وهذه ليست تذاكر البريميوم، فالتذاكر في هذه الفئة التي تشمل الوصول إلى VIP، تصل قيمتها إلى 1000 يورو، وتحظى هذه الأسعار بخصم بنسبة 20% لأعضاء النادي.

علاوة على ذلك، يعمل النادي أيضًا على إدارة تذاكر الموسم، فهناك 23 ألف عضو يحصلون على أسعار مخفضة لأنهم كانوا يمتلكون تذكرة موسمية عندما كان الفريق يلعب في ملعب مونتجويك.

برشلونة الدوري الإسباني كامب نو الليجا أتلتيك بلباو

