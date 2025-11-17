عاد إيرلينج هالاند مهاجم نادي مانشسر سيتي الإنجليزي، إلى دائرة اهتمامات نادي ريال مدريد من جديد.

وارتبط إيرلينج هالاند، بالانضمام إلى ريال مدريد في أكثر من مناسبة من قبل.

ووفقًا لشبكة ديفينسا سنترال الإسبانية، فإن هالاند عاد إلى دائرة اهتمام فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد من جديد.

وأوضح، أن بيريرز كان يرى أن هالاند غير قادر على قيادة هجوم ريال مدريد، لكن أداءه المميز هذا الموسم مع سيتي جعله، يعود بقوة إلى اهتمامات الملكي.

وأفاد التقرير، أن الثنائي فينيسيوس جونيور، ورودريجو جوس، لاعبا ريال مدريد مرشحان للرحيل عن صفوف الميرنجي بنهاية الموسم الجاري.

وبدأ فينيسيوس جونيور، في التفكير في الرحيل عن ريال مدريد؛ بسبب أزماته الكثيرة مع تشابي ألونسو هذا الموسم.

بينما يرغب رودريجو في الرحيل؛ بسبب عدم مشاركته الأساسية مع ريال مدريد هذا الموسم.

ويقتنع بيريز، بأن هالاند سيكون الشريك المثالي لـ كيليان مبابي في قيادة هجوم ريال مدريد.

وشارك مبابي في 15 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث سجل 19 هدفًا وصنع 2 آخرين.