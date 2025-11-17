المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

1 1
(2 - 0)
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

0 0
16:00
الجزائر - ب

الجزائر - ب

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

1 0
21:45
ليتوانيا

ليتوانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألمانيا

ألمانيا

4 0
21:45
سلوفاكيا

سلوفاكيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الجبل الأسود

الجبل الأسود

2 0
21:45
كرواتيا

كرواتيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: هالاند يعود إلى دائرة اهتمامات ريال مدريد من جديد

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:09 م 17/11/2025
هالاند

هالاند

عاد إيرلينج هالاند مهاجم نادي مانشسر سيتي الإنجليزي، إلى دائرة اهتمامات نادي ريال مدريد من جديد.

وارتبط إيرلينج هالاند، بالانضمام إلى ريال مدريد في أكثر من مناسبة من قبل.

ووفقًا لشبكة ديفينسا سنترال الإسبانية، فإن هالاند عاد إلى دائرة اهتمام فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد من جديد.

وأوضح، أن بيريرز كان يرى أن هالاند غير قادر على قيادة هجوم ريال مدريد، لكن أداءه المميز هذا الموسم مع سيتي جعله، يعود بقوة إلى اهتمامات الملكي.

وأفاد التقرير، أن الثنائي فينيسيوس جونيور، ورودريجو جوس، لاعبا ريال مدريد مرشحان للرحيل عن صفوف الميرنجي بنهاية الموسم الجاري.

وبدأ فينيسيوس جونيور، في التفكير في الرحيل عن ريال مدريد؛ بسبب أزماته الكثيرة مع تشابي ألونسو هذا الموسم.

بينما يرغب رودريجو في الرحيل؛ بسبب عدم مشاركته الأساسية مع ريال مدريد هذا الموسم.

ويقتنع بيريز، بأن هالاند سيكون الشريك المثالي لـ كيليان مبابي في قيادة هجوم ريال مدريد.

وشارك مبابي في 15 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث سجل 19 هدفًا وصنع 2 آخرين.

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أخبار إحصائيات
ريال مدريد هالاند فينيسيوس جونيور رودريجو بيريز، مبابي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg