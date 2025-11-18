المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل المتوقع.. الكشف عن موعد عودة ماستانتونو للمشاركة مع ريال مدريد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:24 ص 18/11/2025
ماستانتونو

فرانكو ماستانتونو

كشفت تقارير إعلامية عن موعد الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، لاعب ريال مدريد الشاب، للمشاركة مع فريقه بعد غياب للإصابة.

ريال مدريد كان قد أعلن في بداية شهر نوفمبر الحالي عن إصابة لاعبه الشاب فرانكو ماستانتونو في منطقة العانة، دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وبحسب ما ذكره موقع "فوتبول إسبانيا"، فإن مدة غياب ماستانتونو أصبحت أقل مما كان متوقعا في وقت سابق، وربما يعود قبل نهاية العام الحالي.

وفي الوقت الحالي، من غير المستبعد أن يشارك اللاعب الأرجنتيني الشاب في آخر مباراة يخوضها الريال هذا العام، يوم 20 أو 21 ديسمبر على أرضه ضد إشبيلية في الدوري الإسباني.

وكان ماستانتونو قد انضم إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من ريفر بليت الأرجنتيني، وشارك مع الفريق الملكي في 12 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع مثله.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني من هنا

ريال مدريد الدوري الإسباني فرانكو ماستانتونو

