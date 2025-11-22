يستعد فريق برشلونة بشكل رسمي للظهور مرة أخرى على ملعبه "كامب نو" بعد غياب، حيث ستكون البداية بمواجهة أتلتيك بلباو يوم السبت في إطار الأسبوع الـ13 من منافسات الدوري الإسباني.

وأوضح النادي الإسباني عبر بيان رسمي أن السعة المسموح بها تبلغ (45,401) متفرج، بينما تُقدر السعة النهائية للملعب بـ(105,000) بعد اكتمال أعمال التجديد.

ويعتبر آخر لقاء رسمي للفريق على ملعب "كامب نو" في 28 مايو 2023 أمام ريال مايوركا قبل إغلاق الملعب للتجديد.

وخاض فريق برشلونة مبارياته سواء المحلية أو الأوروبية على ملعب "مونتجويك الأولمبي"، قبل أن يعود "البرسا" لمبارياته من جديد بداية من الجولة المقبلة.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد (28 نقطة)، خلف ريال مدريد المتصدر بـ(31 نقطة).

ومن المقرر أن يظهر تسعة لاعبين من صفوف برشلونة على ملعب "كامب نو" للمرة الأولى، لعل أبرزهم داني أولمو وخوان جارسيا وفيرمين لوبيز.

