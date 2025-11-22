المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عودة برشلونة إلى كامب نو.. 9 لاعبين يظهرون لأول مرة (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

12:55 م 18/11/2025
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg

يستعد فريق برشلونة بشكل رسمي للظهور مرة أخرى على ملعبه "كامب نو" بعد غياب، حيث ستكون البداية بمواجهة أتلتيك بلباو يوم السبت في إطار الأسبوع الـ13 من منافسات الدوري الإسباني.

وأوضح النادي الإسباني عبر بيان رسمي أن السعة المسموح بها تبلغ (45,401) متفرج، بينما تُقدر السعة النهائية للملعب بـ(105,000) بعد اكتمال أعمال التجديد.

ويعتبر آخر لقاء رسمي للفريق على ملعب "كامب نو" في 28 مايو 2023 أمام ريال مايوركا قبل إغلاق الملعب للتجديد.

وخاض فريق برشلونة مبارياته سواء المحلية أو الأوروبية على ملعب "مونتجويك الأولمبي"، قبل أن يعود "البرسا" لمبارياته من جديد بداية من الجولة المقبلة.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد (28 نقطة)، خلف ريال مدريد المتصدر بـ(31 نقطة).

ومن المقرر أن يظهر تسعة لاعبين من صفوف برشلونة على ملعب "كامب نو" للمرة الأولى، لعل أبرزهم داني أولمو وخوان جارسيا وفيرمين لوبيز.

لمعرفة اللاعبين التسعة الذين سيظهرون مع برشلونة على ملعب كامب نو للمرة الأولى.. اضغط هنا أو تابع الألبوم المرفق في الموضوع.

برشلونة الدوري الإسباني أتلتيك بلباو ملعب كامب نو

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg