تفاؤل في برشلونة بشأن موعد عودة بيدري

تلقى نادي برشلونة الإسباني أنباء إيجابية بشأن موقف لاعبه بيدري، الذي يغيب حاليا بسبب الإصابة.

برشلونة كان قد أعلن في نهاية شهر أكتوبر الماضي إصابة نجم خط الوسط بيدري للإصابة بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى.

ولم يحدد النادي الكتالوني مدة غياب النجم الإسباني، لكن عدة تقارير أكدت أن غيابه سيمتد إلى بداية شهر ديسمبر المقبل.

لكن وفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن هناك حالة تفاؤل داخل برشلونة بشأن إمكانية عودة بيدري في وقت مبكر، وتجهيزه للمشاركة في المباريات القوية المرتقبة للفريق الكتالوني.

ويشير التقرير إلى أن عودة بيدري للمشاركة أمام أتلتيك بلباو، في أول مباراة للفريق بعد التوقف الدولي الحالي، ستكون "مبكرة جدا".

لكن برشلونة يعتقد أن هناك إمكانية لضم اللاعب إلى تشكيلة الفريق لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا على ملعب "ستامفورد بريدج" يوم 25 نوفمبر الحالي.

في الوقت ذاته سيتجنب البارسا المخاطرة بمشاركة بيدري، بعد غياب رافينيا لعدة أسابيع إضافية بسبب انتكاسة إصابة مماثلة، حيث أن الأولوية هي مشاركته ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني يوم 2 ديسمبر.

جدير بالذكر أن بيدري صاحب الـ22 عاما شارك 13 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

