أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أن العودة للعب على ملعب "كامب نو" ستكون لحظة تاريخية، متمنياً إنهاء أعمال التطوير في الملعب قريباً.

ويعود برشلونة للعب على كامب نو بعد غياب دام أكثر من عامين، يوم السبت المقبل، في مباراة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

تصريحات لابورتا

وقال لابورتا في تصريحات لإذاعة "RAC1": "العودة إلى كامب نو؟ إنه عودة إلى المستقبل، سنعيش الماضي من جديد ونتطلع لذلك حقًا، ستكون لحظة تاريخية ونحن نستعيد ميزة اللعب على أرضنا التي نفتقدها في مونتجويك، ستكون لحظة العودة رائعة".

وأضاف: "هناك نسبة سنقوم بتعديلها بين التذاكر الفردية وحاملي التذاكر الموسمية لنرى إن كنا نستطيع الوصول إلى 62 ألف مقعد قبل نهاية العام، نحن سعداء جدًا، لكن الملعب لا يزال قيد الإنشاء"

وتابع: "سنحصل على قرار يويفا قريبًا بشأن خوض مباريات دوري أبطال أوروبا في كامب نو، ونأمل أن يكون إيجابيًا، نحن نجري التعديلات اللازمة للامتثال للمتطلبات، بالنسبة لليجا لم نتمكن من عزل جماهير الخصم وبالتالي لن تكون هناك تذاكر متاحة، لكن ذلك إلزامي في بطولات يويفا، إذا لم تكن هناك تذاكر كافية لجماهير الخصم، فلن نتمكن من اللعب على أرضنا، لكنني متفائل"

وأكمل رئيس برشلونة: "العودة أمام أتلتيك بلباو؟ إنها مباراة جيدة وهناك منافسة وهم فريق رائع. سنرى أسلوبي لعب يزدادان تقاربًا مع مرور الوقت، يضمّان لاعبين على أعلى مستوى، وأنا أعلم أن اللاعبين، ومعهم هانسي فليك على رأس الجهاز الفني متحمسون للغاية".

واختتم لابورتا تصريحاته: "آمل أن أرى الملعب مكتملًا في أقرب وقت ممكن، إنه إنجاز جماعي".