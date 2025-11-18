المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

لابورتا عن العودة إلى كامب نو: ستكون لحظة تاريخية.. وآمل أن أرى الملعب مكتملًا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

04:59 م 18/11/2025
لابورتا

خوان لابورتا

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أن العودة للعب على ملعب "كامب نو" ستكون لحظة تاريخية، متمنياً إنهاء أعمال التطوير في الملعب قريباً.

ويعود برشلونة للعب على كامب نو بعد غياب دام أكثر من عامين، يوم السبت المقبل، في مباراة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

تصريحات لابورتا

وقال لابورتا في تصريحات لإذاعة "RAC1": "العودة إلى كامب نو؟ إنه عودة إلى المستقبل، سنعيش الماضي من جديد ونتطلع لذلك حقًا، ستكون لحظة تاريخية ونحن نستعيد ميزة اللعب على أرضنا التي نفتقدها في مونتجويك، ستكون لحظة العودة رائعة".

وأضاف: "هناك نسبة سنقوم بتعديلها بين التذاكر الفردية وحاملي التذاكر الموسمية لنرى إن كنا نستطيع الوصول إلى 62 ألف مقعد قبل نهاية العام، نحن سعداء جدًا، لكن الملعب لا يزال قيد الإنشاء"

وتابع: "سنحصل على قرار يويفا قريبًا بشأن خوض مباريات دوري أبطال أوروبا في كامب نو، ونأمل أن يكون إيجابيًا، نحن نجري التعديلات اللازمة للامتثال للمتطلبات، بالنسبة لليجا لم نتمكن من عزل جماهير الخصم وبالتالي لن تكون هناك تذاكر متاحة، لكن ذلك إلزامي في بطولات يويفا، إذا لم تكن هناك تذاكر كافية لجماهير الخصم، فلن نتمكن من اللعب على أرضنا، لكنني متفائل"

وأكمل رئيس برشلونة: "العودة أمام أتلتيك بلباو؟ إنها مباراة جيدة وهناك منافسة وهم فريق رائع. سنرى أسلوبي لعب يزدادان تقاربًا مع مرور الوقت، يضمّان لاعبين على أعلى مستوى، وأنا أعلم أن اللاعبين، ومعهم هانسي فليك على رأس الجهاز الفني متحمسون للغاية".

واختتم لابورتا تصريحاته: "آمل أن أرى الملعب مكتملًا في أقرب وقت ممكن، إنه إنجاز جماعي".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني كامب نو خوان لابورتا

