بعد غياب 54 يومًا.. رافينيا يعود لتدريبات برشلونة

عاد البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة، لتدريبات فريقه مساء اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة أتلتيك بلباو، في الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة مع أتلتيك بلباو مساء يوم السبت المقبل، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة 13 لبطولة الدوري الإسباني 2025-26، لتكون هذه المباراة الأولى على ملعب الفريق الكتالوني هذا الموسم بعد عودته من جديد.

وأشار الموقع الرسمي لبرشلونة إلى أن فريق هانزي فليك، عاد إلى التدريبات من جديد بعدما حصل على راحة 4 أيام.

وشهدت التدريبات التي غاب عنها اللاعبون الدوليون، مشاركة كل من تشيزني، وجوان جارسيا، وإيريك، ورافينيا الغائب منذ فترة طويلة بسبب الإصابة، بالإضافة إلى جيرارد مارتن، وكاسادو، وبالدي، ودرو، وتومي ماركيز، وجويليم فيكتور، وجوفري، وتوني فرنانديز.

وغاب عن التدريبات كل من مارك بيرنال، الذي يستعد لمباراة الثلاثاء بين كتالونيا وفلسطين.

وتعرض رافينيا لإصابة في أوتار الفخذ أبعدته عن الفريق الكتالوني لمدة اقتربت من الشهرين، ليؤكد جاهزيته للتواجد مع الفريق في الفترة المقبلة.

رافينيا لعب في الموسم الحالي مع برشلونة 7 مباريات فقط بواقع 474 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

أخر مباراة لعبها رافينيا مع برشلونة في الموسم الحالي كانت أمام ريال أوفيدو يوم 25 سبتمبر الماضي والتي انتصر فيها الفريق الكتالوني بنتيجة 3-1، أي قبل 54 يومًا.