المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد غياب 54 يومًا.. رافينيا يعود لتدريبات برشلونة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:04 م 18/11/2025
رافينيا - برشلونة

رافينيا - لاعب برشلونة

عاد البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة، لتدريبات فريقه مساء اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة أتلتيك بلباو، في الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة مع أتلتيك بلباو مساء يوم السبت المقبل، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة 13 لبطولة الدوري الإسباني 2025-26، لتكون هذه المباراة الأولى على ملعب الفريق الكتالوني هذا الموسم بعد عودته من جديد.

وأشار الموقع الرسمي لبرشلونة إلى أن فريق هانزي فليك، عاد إلى التدريبات من جديد بعدما حصل على راحة 4 أيام.

وشهدت التدريبات التي غاب عنها اللاعبون الدوليون، مشاركة كل من تشيزني، وجوان جارسيا، وإيريك، ورافينيا الغائب منذ فترة طويلة بسبب الإصابة، بالإضافة إلى جيرارد مارتن، وكاسادو، وبالدي، ودرو، وتومي ماركيز، وجويليم فيكتور، وجوفري، وتوني فرنانديز.

وغاب عن التدريبات كل من مارك بيرنال، الذي يستعد لمباراة الثلاثاء بين كتالونيا وفلسطين.

وتعرض رافينيا لإصابة في أوتار الفخذ أبعدته عن الفريق الكتالوني لمدة اقتربت من الشهرين، ليؤكد جاهزيته للتواجد مع الفريق في الفترة المقبلة.

رافينيا لعب في الموسم الحالي مع برشلونة 7 مباريات فقط بواقع 474 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

أخر مباراة لعبها رافينيا مع برشلونة في الموسم الحالي كانت أمام ريال أوفيدو يوم 25 سبتمبر الماضي والتي انتصر فيها الفريق الكتالوني بنتيجة 3-1، أي قبل 54 يومًا.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني رافينيا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg