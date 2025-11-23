بعد موافقة ألونسو.. أرسنال يجهز عرضًا ضخمًا لضم رودريجو

يستعد نادي أرسنال الإنجليزي لتقديم عرضًا مغريًا، من أجل الحصول على خدمات البرازيلي رودريجو جوس، جناح ريال مدريد الإسباني.

أفادت تقارير إنجليزية، أن تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، يرحب برحيل رودريجو، إلى أرسنال أو أي نادٍ آخر، في ظل قلة اعتماده عليه في المباريات.

تفاصيل عرض أرسنال للتعاقد مع رودريجو

وبحسب ما ذكره موقع "football365" فإن الثلاثي أرسنال وتوتنهام ومانشستر سيتي، قدموا عروضًا تبلغ 60 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون يورو كإضافات، لمحاولة ضم رودريجو.

ودفعت هذه العروض تشابي ألونسو، مدرب النادي الملكي، إلى إخبار الرئيس فلورنتينو بيريز، بضرورة دراسة تلك العروض، نظرًا لتراجع دور الجناح البرازيلي بشكل واضح.

من جانبه، يتمتع رودريجو بطموح كبير ويريد مغادرة "سانتياجو بيرنابيو"، لضمان المشاركة مع فريق آخر بشكل منتظم، قبيل انطلاق كأس العالم 2026.

وشهد الموسم الحالي مشاركة رودريجو في 15 مباراة مع ريال مدريد، في جميع البطولات، وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة وحيدة.

وأردف التقرير، بأن آرسنال ينوي إتمام صفقة آخرى في الميركاتو الشتوي المقبل، بالتعاقد مع لاعب وسط ليفانتي الإسباني، إيتا إيونج، نظير 40 مليون يورو.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (26 نقطة)، بفارق أربع نقاط عن الوصيف، مانشستر سيتي، ويحاول "المدفعجية" تدعيم هجومهم بلاعب مميز، لضمان تحقيق لقب "بريميرليج".