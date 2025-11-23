المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد موافقة ألونسو.. أرسنال يجهز عرضًا ضخمًا لضم رودريجو

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:38 م 18/11/2025
رودريجو

رودريجو جوس

يستعد نادي أرسنال الإنجليزي لتقديم عرضًا مغريًا، من أجل الحصول على خدمات البرازيلي رودريجو جوس، جناح ريال مدريد الإسباني.

أفادت تقارير إنجليزية، أن تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، يرحب برحيل رودريجو، إلى أرسنال أو أي نادٍ آخر، في ظل قلة اعتماده عليه في المباريات.

تفاصيل عرض أرسنال للتعاقد مع رودريجو

وبحسب ما ذكره موقع "football365" فإن الثلاثي أرسنال وتوتنهام ومانشستر سيتي، قدموا عروضًا تبلغ 60 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون يورو كإضافات، لمحاولة ضم رودريجو.

ودفعت هذه العروض تشابي ألونسو، مدرب النادي الملكي، إلى إخبار الرئيس فلورنتينو بيريز، بضرورة دراسة تلك العروض، نظرًا لتراجع دور الجناح البرازيلي بشكل واضح.

من جانبه، يتمتع رودريجو بطموح كبير ويريد مغادرة "سانتياجو بيرنابيو"، لضمان المشاركة مع فريق آخر بشكل منتظم، قبيل انطلاق كأس العالم 2026.

وشهد الموسم الحالي مشاركة رودريجو في 15 مباراة مع ريال مدريد، في جميع البطولات، وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة وحيدة.

وأردف التقرير، بأن آرسنال ينوي إتمام صفقة آخرى في الميركاتو الشتوي المقبل، بالتعاقد مع لاعب وسط ليفانتي الإسباني، إيتا إيونج، نظير 40 مليون يورو.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (26 نقطة)، بفارق أربع نقاط عن الوصيف، مانشستر سيتي، ويحاول "المدفعجية" تدعيم هجومهم بلاعب مميز، لضمان تحقيق لقب "بريميرليج".

أرسنال
أرسنال
أخبار إحصائيات
أرسنال ريال مدريد رودريجو الميركاتو الشتوي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg