أموال من الماضي تُنعش خزائن برشلونة… وروكي في الواجهة!

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

06:05 م 18/11/2025
برشلونة

برشلونة

حقق نادي برشلونة مكاسب مالية مفاجئة خلال الموسم المالي 2024-2025، بعدما جمع 44 مليون يورو من مبيعات وإعارات لاعبيه، بزيادة بلغت 22 مليون يورو عن التوقعات الأولية.

وجاءت هذه الزيادة بفضل الاستراتيجية التي تبنتها الإدارة الرياضية في السنوات الأخيرة، والمتمثلة في الاحتفاظ بنسب مئوية من صفقات اللاعبين الراحلين، حسبما كشفت صحيفة آس الإسبانية.

وأثمرت هذه السياسة عن عائدات مهمة من صفقات لاعبين سبق أن جادروا النادي، مثل توديبو، نيكو، فايي، موريبا، جوتجلا وغيرهم، ما منح النادي متنفسًا ماليًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ويبرز في هذا الإطار اسم البرازيلي فيتور روكي، الذي تحول من صفقة خاسرة لبرشلونة إلى أحد أهم الأصول المحتملة للنادي، بعدما عاد للتألق في صفوف بالميراس بتسجيله 16 هدفًا وجذب اهتمام أندية أوروبية.

وكشف وكيله أن برشلونة رفض عرضًا عربيًا بقيمة 35 مليون يورو، في انتظار عرض من البريميرليج يصل إلى 50 مليون يورو. وباحتفاظ النادي بنسبة 20% من قيمة بيعه، قد يشكل انتقاله "رافعة مالية" جديدة للبارسا.

ولا يقتصر الأمر على روكي، إذ يعد سيرجي دومينجيث ملفًا مهمًا للنادي، بعدما انتقل إلى دينامو زغرب مقابل 1.2 مليون يورو فقط، لكن مع احتفاظ برشلونة بنسبة 50% من بيعه المستقبلي. الأمر نفسه ينطبق على يان فيرجيلي المنتقل إلى مايوركا مقابل 3.5 ملايين يورو، مع نسبة 50% للبارسا في إعادة بيعه.

كما يحتفظ برشلونة بحقوق مالية في صفقات أخرى مثل بابلو توري—مع خيار استعادته ونسبة من أرباحه المستقبلية—إضافة إلى نسب مئوية في لاعبين مثل سيرجينو ديست، ميكا فاي (25%) وميكا مارمول (50%).

بهذه العائدات "القادمة من الماضي"، يواصل برشلونة الاستفادة من استراتيجيته الجديدة التي تمنح النادي متنفسًا اقتصاديًا وتفتح أبوابًا لمداخيل مستقبلية دون الحاجة لإبرام صفقات مباشرة.

برشلونة لابورتا الدوري الإسباني

