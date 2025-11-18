المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سبورت: بيدري يقترب من العودة… وقد يظهر أمام تشيلسي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

07:12 م 18/11/2025
بيدري

بيدري

أفادت صحيفة سبورت أن الإسباني بيدري بات قريبًا من العودة للملاعب، وقد يكون جاهزًا للمشاركة في مواجهة برشلونة أمام تشيلسي الأسبوع المقبل ضمن دوري أبطال أوروبا.

ووفق لصحيفة سبورت، من المتوقع أن يتواجد بيدري على مقاعد البدلاء في حال قرر الجهاز الفني عدم المخاطرة به.

وفي حال تأجيل عودته، سيصبح اللاعب جاهزًا للظهور يوم 29 نوفمبر أمام ديبورتيفو ألافيس، تمهيدًا ليكون في كامل الجاهزية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد المرتقبة في الثاني من ديسمبر.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 28 نقطة.

برشلونة الدوري الإسباني بيدري

