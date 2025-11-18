سبورت: بيدري يقترب من العودة… وقد يظهر أمام تشيلسي

أفادت صحيفة سبورت أن الإسباني بيدري بات قريبًا من العودة للملاعب، وقد يكون جاهزًا للمشاركة في مواجهة برشلونة أمام تشيلسي الأسبوع المقبل ضمن دوري أبطال أوروبا.

ووفق لصحيفة سبورت، من المتوقع أن يتواجد بيدري على مقاعد البدلاء في حال قرر الجهاز الفني عدم المخاطرة به.

وفي حال تأجيل عودته، سيصبح اللاعب جاهزًا للظهور يوم 29 نوفمبر أمام ديبورتيفو ألافيس، تمهيدًا ليكون في كامل الجاهزية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد المرتقبة في الثاني من ديسمبر.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 28 نقطة.