ندم داخل ريال مدريد بعد تألق استيفاو مع تشيلسي

تسود حالة من الندم داخل أروقة ريال مدريد بسبب عدم التعاقد مع الموهبة البرازيلية إستيفاو فترة لعبه مع بالميراس، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة ESPN البرازيلية. وكان اللاعب قد خطف الأنظار في البرازيل قبل انتقاله لاحقًا إلى تشيلسي.

ويأتي هذا الشعور داخل النادي الملكي بعد المتابعة الدقيقة للأثر المباشر الذي صنعه إستيفاو مع الفريق اللندني منذ وصوله، حيث قدّم اللاعب أداءً لافتًا جعله أحد أبرز الصفقات الشابة في أوروبا خلال الموسم الحالي.

وكان ريال مدريد قد وضع اللاعب سابقًا ضمن قائمة المواهب التي يرغب في ضمها، لكن المفاوضات لم تكتمل في ذلك الوقت لأسباب مالية وفنية، قبل أن يسبق تشيلسي الجميع في حسم الصفقة بشكل سريع.

ويرى بعض مسؤولي ريال مدريد أن ضياع صفقة إستيفاو يشبه فرصًا سابقة أهدرها النادي مع مواهب برزت لاحقًا في أكبر الدوريات، ما يزيد من حالة الأسف داخل الإدارة في الوقت الذي يتألق فيه اللاعب بقميص تشيلسي.