بعد عودته.. هل تأثر برشلونة بإصابة رافينيا؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:40 م 18/11/2025
رافينيا

رافينيا

عاد البرازيلي رافينيا إلى تدريبات نادي برشلونة الجماعية، وذلك تزامنًا مع تحضيرات الفريق الكاتالوني لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

ويواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مباريات الدوري الإسباني، ويستضيف اللقاء ملعب كامب نو معقل الفريق الكاتالوني.

ويعود رافينيا للظهور في التدريبات الجماعية لبرشلونة، ليكون مؤشرًا على اقتراب اللاعب البرازيلي من المشاركة مع الفريق الكاتالوني في المباريات من جديد بعد أن ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة.

إصابة رافينيا تضرب برشلونة

تعرض رافينيا للإصابة في أوتار الفخذ، ما أبعد اللاعب البرازيلي عن برشلونة لمدة اقتربت من الشهرين، في وقت كان الفريق الكالتالوني في حاجة للجناح المميز تزامنًا مع تلاحم المباريات.

رافينيا غاب عن برشلونة لمدة وصلت إلى 58 يومًا، وهو ما أبعد البرازيلي عن 9 مباريات للفريق الكاتالوني، ظهر خلالها أهمية الدور الذي كان يقدمه اللاعب مع بطل الدوري الإسباني.

لم يظهر رافينيا في 9 مباريات لفريق برشلونة، شهدت سقوط النادي الكاتالوني في فخ الهزيمة خلال 3 مناسبات أي بنسبة تفوق الـ30%، وتعادل الفريق في مواجهة بينما حقق 6 انتصارات.

وتعثر برشلونة بالخسارة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بنتيجة (2-1)، وخسر ضد إشبيلية بنتيجة (4-1).

وكانت الخسارة الأكثر تأثيرًا أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، حيث تفوق الميرنجي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت بالدوري الإسباني.

هل يحتاج برشلونة إلى رافينيا؟

رافينيا ظهر مع برشلونة خلال 7 مباريات فقط في مختلف المسابقات، وذلك بواقع 474 دقيقة، ونجح البرازيلي خلال ظهوره في تسجيل 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

ولم يتعثر برشلونة خلال المباريات التي ظهر بها مع الفريق، حيث حقق الفريق 6 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة فقط كانت بالدوري الإسباني.

وشكل رافينيا دورًا كبيرًا في تتويج برشلونة بالدوري الإسباني في الموسم الماضي، إذ شارك اللاعب مع البلوجرانا في المسابقة خلال 36 مباراة ونجح في تسجيل 18 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة.

وظهر رافينيا مع برشلونة بشكل عام خلال 57 مباراة في مختلف المسابقات بالموسم المنقضي 2024/2025، ونجح في تسجيل 34 هدفًا وقدم 26 تمريرة حاسمة.

وكاد أن يحصد رافينيا ثمار ما قدمه مع برشلونة خلال الموسم، إذ حصل على المركز الخامس في ترتيب الكرة الذهبية عام 2025.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني رافينيا

