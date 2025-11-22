المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

برشلونة مهدد بخسارة صفقة مارك جيهي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:51 م 18/11/2025
جويهي

مارك جويهي

حسم نادي برشلونة الإسباني موقفه من التعاقد مع مارك جيهي، مدافع كريستال بالاس الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ولفت جيهي أنظار كبار أوروبا، بفضل ثبات مستواه وشخصيته القيادية ونضجه الواضح، خاصة ليفربول، برشلونة، ريال مدريد وبايرن ميونخ.

ويمثل التعاقد مع جيهي فرصة ثمينة، لأنه سيكون لاعبًا حرًا، بداية من يناير المقبل، كون عقده الحالي ينتهي في صيف 2026.

برشلونة مهدد بخسارة صفقة مارك جيهي

وبحسب ما ذكرته شبكة "fichajes" الإسبانية، فإن برشلونة، يرى في مدافع كريستال بالاس، اللاعب الأنسب لتعزيز الدفاع، كونه لاعبًا شابًا وقوي البنية، وذو خبرة دولية.

ومع ذلك، فإن برشلونة واضح في أنه لن يشارك في منافسة شرسة مع كبار أندية أوروبا، خاصة تلك التي تمتلك قدرات مالية كبيرة.

وأكد برشلونة أنه سينافس على الصفقة، بشرط أن تكون المطالب المالية لها معقولة وبدون "مزاد" مالي لا نهاية له مع عمالقة أوروبا.

ويحدد سقف رواتب برشلونة كل خطوة تتحرك بها الإدارة، لذا فإن أي محاولة لإقناع اللاعب يجب أن تأتي في اللحظة المناسبة.

ولا يعد برشلونة المنافس الرئيسي الوحيد، حيث أبدى ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ أيضًا اهتمامهم بالدولي الإنجليزي.

واختتم التقرير بأن اهتمام تلك الأندية، صاحبة القدرة المالية الضخمة، بالتعاقد مع جيهي، سيجعل من فرصة فوز برشلونة بالصفقة أمرًا شبه مستحيل.

وشارك جيهي صاحب الـ25 عامًا، في 18 مباراة مع كريستال بالاس هذا الموسم 2025/2026، سجل خلالها هدفًا وصنع 3 أهداف آخرى.

كريستال بالاس
كريستال بالاس
أخبار إحصائيات
الدوري الإنجليزي برشلونة كريستال بالاس مارك جيهي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg