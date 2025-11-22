حسم نادي برشلونة الإسباني موقفه من التعاقد مع مارك جيهي، مدافع كريستال بالاس الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ولفت جيهي أنظار كبار أوروبا، بفضل ثبات مستواه وشخصيته القيادية ونضجه الواضح، خاصة ليفربول، برشلونة، ريال مدريد وبايرن ميونخ.

ويمثل التعاقد مع جيهي فرصة ثمينة، لأنه سيكون لاعبًا حرًا، بداية من يناير المقبل، كون عقده الحالي ينتهي في صيف 2026.

برشلونة مهدد بخسارة صفقة مارك جيهي

وبحسب ما ذكرته شبكة "fichajes" الإسبانية، فإن برشلونة، يرى في مدافع كريستال بالاس، اللاعب الأنسب لتعزيز الدفاع، كونه لاعبًا شابًا وقوي البنية، وذو خبرة دولية.

ومع ذلك، فإن برشلونة واضح في أنه لن يشارك في منافسة شرسة مع كبار أندية أوروبا، خاصة تلك التي تمتلك قدرات مالية كبيرة.

وأكد برشلونة أنه سينافس على الصفقة، بشرط أن تكون المطالب المالية لها معقولة وبدون "مزاد" مالي لا نهاية له مع عمالقة أوروبا.

ويحدد سقف رواتب برشلونة كل خطوة تتحرك بها الإدارة، لذا فإن أي محاولة لإقناع اللاعب يجب أن تأتي في اللحظة المناسبة.

ولا يعد برشلونة المنافس الرئيسي الوحيد، حيث أبدى ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ أيضًا اهتمامهم بالدولي الإنجليزي.

واختتم التقرير بأن اهتمام تلك الأندية، صاحبة القدرة المالية الضخمة، بالتعاقد مع جيهي، سيجعل من فرصة فوز برشلونة بالصفقة أمرًا شبه مستحيل.

وشارك جيهي صاحب الـ25 عامًا، في 18 مباراة مع كريستال بالاس هذا الموسم 2025/2026، سجل خلالها هدفًا وصنع 3 أهداف آخرى.