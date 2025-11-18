المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
ليون الأقرب.. لماذا يخشى ريال مدريد انتقال إندريك إلى تشيلسي؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:00 م 18/11/2025
إندريك

مستقبل إندريك بين تشيلسي وليون

أبدى نادي تشيلسي اهتمامه بالحصول على خدمات المهاجم البرازيلي الشاب إندريك، لاعب ريال مدريد، في ظل معاناة اللاعب صاحب الـ19 عامًا من ندرة دقائق اللعب داخل صفوف الفريق الملكي، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "فيخايس" الإسباني.

ويبحث إندريك عن فرصة حقيقية للظهور بشكل منتظم بعد أن وجد صعوبة في فرض نفسه وسط كتيبة كارلو أنشيلوتي، وهو ما يجعله بحاجة إلى بداية جديدة تمنحه مساحة أكبر للتطور في هذه المرحلة الحساسة من مسيرته.

اهتمام مفاجئ من شتيلسي رغم ازدحام الهجوم

ورغم أن تشيلسي عزز خطه الأمامي بشكل واضح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أنه أظهر استعدادًا لاستكشاف إمكانية التعاقد مع اللاعب، في خطوة تبدو مفاجِئة بالنظر إلى حاجته لفرص لعب مستمرة قد لا تكون متاحة في ستامفورد بريدج.

ليون يدخل السباق ويبدو الخيار الأنسب

في المقابل، يظهر نادي ليون الفرنسي كوجهة أكثر منطقية للمهاجم الواعد.

فالنادي الفرنسي يدرك جيدًا قيمة إندريك ويستطيع منحه دقائق لعب كافية تساعده على اكتساب خبرة مهمة في مستوى الفريق الأول.

ويفضل ريال مدريد هذا الاتجاه، إذ لا يبدو النادي الملكي مستعدًا للتخلي عن لاعبه بشكل نهائي، معتبرًا إياه جزءًا أساسيًا من مشروعه المستقبلي.

لذلك، يركز ريال مدريد على إيجاد صفقة تطويرية تسمح للاعب باللعب بانتظام دون خسارته على المدى الطويل.

الدوري الإنجليزي ريال مدريد تشيلسي ليون الدوري الفرنسي إندريك

