بشكتاش يتحرك للتعاقد مع تير شتيجن

بدأ نادي بشكتاش التركي تحركاته للتعاقد مع الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وفي الوقت الحالي، يُعد شتيجن، قائد البارسا، أحد أبرز المرشحين للرحيل، خاصة بعد التعاقد مع خوان جارسيا وتجديد عقد فويتشيك تشيزني.

ولم يشارك شتيجن في أي مباراة هذا الموسم بعد خضوعه لجراحة في الظهر خلال الصيف، وعند عودته سيكون بعيدا عن خطط المدرب هانز فليك، وهو ما تسبب في أزمة قبل انطلاق الموسم، لتمسك الحارس الألماني بالاستمرار.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن بشتكاش يرغب في ضم شتيجن في الميركاتو الشتوي المقبل على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وأفاد التقرير بأن عرض بشكتاش يتضمن خيار شراء غير إلزامي بقيمة 8 ملايين يورو.

ويواجه تير شتيجن خطر فقدان مركزه كحارس أساسي لمنتخب ألمانيا، الذي تأهل للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم، وهو ما دفعه لتغيير موقفه بخصوص مستقبله، إذ أصبح أكثر انفتاحا على مغادرة برشلونة.

ينتهي عقد الحارس البالغ من العمر 33 عاما في يونيو 2028، ويُقال إن برشلونة مستعد للموافقة على خروجه على سبيل الإعارة إذا رغب في ذلك.