ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:55 م 19/11/2025
ميليتاو

إيدير ميليتاو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن إصابة لاعبه البرازيلي إيدير ميليتاو، التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي.

وأصيب ميليتاو أثناء المباراة الودية لمنتخب البرازيل مع تونس، أمس الثلاثاء، وعاد إلى مدريد ليخضع لفحص طبي.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي مقتضب، اليوم الأربعاء: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدر ميليتاو من قبل خدمات ريال مدريد الطبية، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في العضلة المقربة الكبرى للساق اليمنى.

ولم يكشف ريال مدريد مدة غياب ميليتاو المتوقعة، مكتفيا بالإشارة إلى أنه "سيتم تقييم تطور حالته".

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن مدة غياب المدافع البرازيلي ستصل إلى 15 يوما.

وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن الفريق الملكي على الأرجح سيخوض 4 مباريات دون ميليتاو، أمام إلتشي جيرونا وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، وضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

ويأمل تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، في أن يتمكن من الاعتماد على ميليتاو أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يوم 10 ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن ميليتاو (27 عاما) شارك في 13 مباراة مع الريال هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وصنع مثله.

ريال مدريد الدوري الإسباني إيدير ميليتاو

