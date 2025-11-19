المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قد يظهر أمام أتلتيك بلباو.. لامين يامال يشارك في تدريبات برشلونة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:39 م 19/11/2025
لامين يامال

لامين يامال لاعب برشلونة

بدأ نادي برشلونة في استعادة لاعبيه بشكل تدريجي، للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية قبل مواجهة أتلتيك بلباو، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مباريات الدوري الإسباني، ويستضيف اللقاء ملعب كامب نو معقل البلوجرانا.

برشلونة يستعيد لامين يامال

شارك لامين يامال، لاعب برشلونة، في جزء من تدريبات برشلونة الجماعية، إذ لم يستعد اللاعب جاهزيته بشكل كامل منذ تعرضه للإصابة، التي كانت سببًا في تضاعف الآلام لديه في العانة.

وواصل لامين يامال خلال الفترة الماضية برنامجه العلاجي والتأهيلي، وهو ما أبعده عن منتخب إسبانيا، إذ كان يخضع اللاعب للعلاج بالترددات الراديوية.

وينوي هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة، إدراج لامين يامال في قائمة المباراة ضد أتلتيك بلباو من أجل منحه بعض الدقائق، وكذلك مارك كاسادو الذي تمرن بشكل طبيعي.

ويواصل بيدري، متوسط ميدان برشلونة، التدرب بشكل منفصل من أجل اللحاق بمباراة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وعاد الثنائي راشفورد وكوندي إلى تدريبات برشلونة اليوم الأربعاء، وينتظر النادي انضمام الدوليين الإسبان، بالإضافة إلى دي يونج، وليفاندوفسكي، وروني يوم الخميس.

وقد يعود أراوخو إلى تدريبات برشلونة قبل مواجهة أتلتيك بلباو.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني منتخب إسبانيا لامين يامال فريق برشلونة

